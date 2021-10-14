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Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı - Son Dakika

Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı

14.10.2021 12:10
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı

Van'da 6 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden anneden sezaryenle alınan prematüre bebeğe sağlık çalışanları kucak açtı.

Van'da 6 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden anneden sezaryenle alınan prematüre bebeğe sağlık çalışanları kucak açtı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu, 3 ay önce Kovid-19'a yakalanarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedaviye alındı.

Bebeğine zarar geleceği korkusuyla aşı yaptırmayan Nalbantoğlu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi, bebeği sezaryenle alındı.

Annenin 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine öksüz kalan 1070 gram ağırlığındaki prematüre bebeği hastanedeki sağlık çalışanları bağrına bastı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve Havvanur adı verilen bebeğe anne şefkati göstererek hayata tutunmasını sağlayan sağlık çalışanları, 2 ayda 2070 grama ulaşmasını sağladıkları bebeğin tüm ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor.

Görevlilerin el üstünde tuttuğu, beslenmesiyle yakından ilgilendiği bebeğe, yeni doğum yapan diğer kadınlar da anne sütü veriyor.

Anne karnındayken Kovid-19 bulaştığı tespit edilen ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Havvanur bebek, bundan sonra bakımını üstlenmesi planlanan halasına, verilecek eğitimin ardından teslim edilecek.

"Çocuğa zarar gelir korkusuyla aşı yaptırmadı"

Üç çocuk babası Saim Nalbantoğlu, AA muhabirine, eşinin yaklaşık üç ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti yaşadığını söyledi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde eşine Kovid-19 teşhisi konulduğunu anlatan Nalbantoğlu şöyle konuştu:

"Eşim bebeğimize zarar gelir korkusuyla aşı yaptırmadı. Hastanede teşhisin ardından tedavi süreci başladı. Bir süre yoğun bakımda yattı. Durumu kötüye gidince sezaryenle bebeğimiz alındı. Tüm müdahalelere rağmen eşim vefat etti. 26 yaşındaydı, çok gençti. Allah'ın takdiri böyleymiş. Çocuklarım perişan oldu. Aşı olsaydı belki kurtulabilirdi. Tüm annelere, hamile kadınlara sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Çocuklarınız perişan olmasın, öksüz kalmasın. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Bu acıyı biz yaşadık kimse yaşamasın. Mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum. Bu konuda hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Bebeğimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

"Çocuklarını annesiz bırakmasınlar"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise aşı olmayan anne adaylarının Kovid-19'u daha sıkıntılı geçirdiğini belirtti.

Hastanede tedavi gören hamile kadınların çoğunun aşısız olduğuna dikkati çeken İliklerden şunları kaydetti:

"Bu süreçte yoğun bakımda yatırdığımız, kaybettiğimiz hamile hastalar oldu. Annesini kaybeden bir bebeğin tedavisi de hastanemizde sürüyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki hemşirelerimiz, doktorlarımız bebeğe sevgiyle bakıyor. Personelimiz bebeğe ayrı bir sevgi ve ilgi gösteriyor. Bir annenin Kovid-19 salgını sürecinde aşısız olması, hayatını kaybetmesi sağlık camiası olarak bizleri üzdü. Anne adayları tedirgin olmadan, kuşku duymadan aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Çocuklarını annesiz bırakmasınlar."

"Anne adaylarına sesleniyorum, aşıdan korkmayın"

YYÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer de Nalbantoğlu'nun bebeğine zarar gelir korkusuyla Kovid-19 aşısı yaptırmadığını söyledi.

Kovid-19'a yakalanan hastanın 26-27 haftalık olan bebeğinin sezaryen ile alındığını aktaran Tuncer şöyle devam etti:

"Anne maalesef vefat etti. 1070 gram olarak dünyaya gelen bebek 2 ayda 2 kilo 70 grama ulaştı. Sağlık durumu çok iyi. Biberonla beslenmeye geçildi. Annesi olmadığı için mecburen biberona alıştırdık. Havvanur bebeğe arkadaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, mamacılarımız, hasta bakıcılarımız herkes seferber olmuş durumda. Buradaki anneler bebeği sütleriyle besliyor. Elbisesinden, tıbbi malzemesine kadar hepsini kendimiz tedarik ettik. Elhamdülillah bebeğin sağlığı yerinde. En kısa sürede taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Van'ın Şanlurfa'dan sonra en yüksek doğum oranına sahip il olduğunu ifade eden Tuncer şunları kaydetti:

"Hiçbir dönemde ne ana bilim dalımız ne acil servisimiz ne yoğun bakımlarımız ne de yeni doğan ünitelerimiz bir saatliğine dahi kapanmadı. Hizmetlerimizi aksatmadan, özverili bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Son bir ayda 5 anne adayı Kovid-19'a yakalandı. Tedavilerini yaptık. Maalesef 5 hamile kadından birini kaybettik. Geriye dönük araştırmamızda bu kadınların aşısız olduğunu tespit ettik. 2021'den bu yana 14 bebek Kovid-19 dolayısıyla ünitemizde tedavi edildi. Hepsini taburcu ettik. Hiçbir kaybımız olmadı. 25 yıllık bir hekim olarak anne adaylarına, aşıdan korkmayın diyorum. Aşılarınızı mutlaka olun."

Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı

COVIRAN Bereket, Dursun Odabaş, Yenidoğan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı - Son Dakika
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