Kovid-19'dan vefat eden eski Kemalpaşa Belediye Başkanı Özüdoğru'nun cenazesi defnedildi - Son Dakika

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Özüdoğru'nun cenazesi toprağa verildi.
Kovid-19 tedavisi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün 75 yaşında hayatını kaybeden Özüdoğru'nun cenazesi, yakınları tarafından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'na getirildi.
Özüdoğru'nun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.
Törene, Özüdoğru'nun yakınları ile Vali Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Ali Özüdoğru, Kemalpaşa ilçesinde 1994 ile 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştı.
Kaynak: AA
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