Üye Girişi
Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı

30.10.2021 13:08

Son dakika haberine göre Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 başladığında, 9 Nisan 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı genişletilerek Kovid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı.

Salgın başlangıcında özel hastanelerin Kovid-19 tanı ve tedavisinde ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti.

Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu:

"Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden günlük yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti, 'Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık' diye... Refakatçi kalınıp kalınmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakatçiden para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani, 'Ben annemin, babamın, eşimin yanında kalmak istiyorum, aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok, kendi başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum.' derse para alabilirler. Fakat doktor derse ki 'Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart', o refakatçiden de ücret alınamaz."

Hastasının yanında zorunlu kalan refakatçiden ücret alınması durumunda, bu kişinin doktor tarafından verilen yazı ile itirazda bulunabileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle Sosyal Güvenlik birimine başvuracaklar. 'Biz orada şu şekilde kaldık' diye faturalarını gösterecekler. Onlar zaten kendi sistemlerinden bakıp fazlalıkları belirliyorlar. Özel hastaneye bir ceza kesiliyor, o alınan bedelin 5 katı kadar. Sonra iadesi için hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor." diye konuştu.

"Keyfi kalımlarda refakatçi ücreti yarı yarıyadır"

Hastanın yanında keyfi kalımlara da değinen Şahin, "Bu durumda refakatçi ücreti yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyor. O da SGK'de belirlidir. Özel hastanelerin yatak fiyatları tüm illerin SGK'lerinde belirlidir. Hemen SGK'ye başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini tüketicilerimiz talep edebilir." dedi.

"Bir hastadan refakatçisi ile 9 bin 800 lira ücret alınmış"

En son kendilerine gelen bir şikayetten bahseden Şahin, "Bir hastadan refakatçisi ile birlikte 9 bin 800 lira ücret alınmış. Bizim uyarımızı duyan tüketicimiz SGK'ye başvurmuş ve SGK, 'Burada 3 bin 800 lira tanı ve tedavi ücreti var, onun iadesi gerekir fakat geriye kalan kısmı refakatçinin yatak ücreti olduğu için biz karışamayız.' demiş. Refakatçi eğer doktor tarafından zorunlu olarak tespit edilmişse zaten para alınamaz, onun da iadesi gerekir. Fakat diyelim ki keyfe keder kalındı, yatak bedelinin yarısı artı yüzde 8 KDV ile o ücretler ödenir. Bunu tüketicilerimiz bilip ona göre hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvursun." dedi.

Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine özel hastanelere ücret ödemeyin uyarısı
Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine özel hastanelere ücret ödemeyin uyarısı
Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine özel hastanelere ücret ödemeyin uyarısı
Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine özel hastanelere ücret ödemeyin uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahmut Şahin, hastaneler, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'özel hastanelere ücret ödemeyin' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı 12:40 Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak 11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

Son Dakika Haberleri
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:38 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü
12:37 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
12:33 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmelr
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama         
13:29
Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor         
13:26
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı         
12:41
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor         
11:22
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 13:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement