Üye Girişi
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor - Son Dakika

Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

23.10.2021 12:06

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Kentte Kovid-19'a yakalandığı için tedavi altına alınan hastalar, Harakani Hastanesi Yoğun Bakım Servisi ile diğer servislerde tedavi görüyor. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu hiç aşı olmayan ya da aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor.

Sağlık durumu ağır olanların yoğun bakım servisinde zaman zaman solunum cihazına bağlanarak tedavi gördüğü hastanede görev yapan sağlık çalışanları, son dönemde özellikle "Ben gencim bana bir şey olmaz" diyenlerin hastanede yaşadığı sorunlara şahit oluyor.

Hastanenin Kovid-19 servisinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Perinçek, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde tüm Türkiye'de olduğu gibi virüsün ortaya çıktığı ilk dönemde Kars'ta da yoğun çalıştıklarını söyledi.

Aşılama sürecinin başlamasıyla Kovid-19 vakalarında bir miktar azalma olduğunu ancak son dönemde yeniden artış yaşandığını anlatan Perinçek, "Son dönemde aşılananların oranı azaldı. Birebir hastaneye başvuran hem hastanemizde yatırılan hem de yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda Kovid-19 varyantları artış göstermektedir." dedi.

Aşısını yaptırsaydı hastalığı evinde geçirecekti şimdi makineye bağlı

Perinçek, hastanede tedavi gören Kovid-19 hastalarının çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hem serviste hem de yoğun bakımda yatan hastaların en önemli ortak özellikleri aşı olmayan ya da yetersiz yani tek doz aşı olan kişilerden oluşmalarıdır. Kovid-19 bu kişilerde daha yoğun şekilde görülmektedir, aşı olmayanların yatış oranı da artmaktadır. Şu an yoğun bakımda yatan bir hastamız 32 yaşında bir kadın ve hiçbir şekilde aşı yaptırmamış. Aşı yaptırsaydı hastalığı evinde geçirecekti fakat şu an makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hastanede yatanların yarısından fazlası aşısını tam yaptırmayan veya hiç yaptırmayan hastalarımızdan oluşmaktadır."

Gençlerin hastanede yatış oranının yüksek olduğuna işaret eden Perinçek, "Şimdi daha çok gördüğümüz genç hastalarımız var. Bunlar kendi gençliklerine güvenerek, 'Ben aşı yaptırmam bana bir şey olmaz, benim vücudum dirençlidir.' diyen hastalar. Serviste yatan hastalarımız arasında 35 yaşında bir çift var, aşılarını yaptırmamışlar ve daha sonra da 'atlatırız' diye bekleyip daha kötü şekilde geldiler, yaklaşık 25 gündür serviste yatmaktalar ve takipleri devam edilmektedir. Buradan aşının önemini görüyoruz." diye konuştu.

"Aşıyla ilgili son pişmanlık fayda vermiyor"

Perinçek, aşının belirgin bir yan etkisi olmadığına dikkati çekerek, "Aşıyla ilgili son pişmanlık fayda vermiyor, muhakkak aşılamanın yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu hastalıkla ilgili aşıların çok yan etkisi de görülmemekte, bunu Türkiye'de, dünyada herkes görüyor. Elinizi kestiğinizde olduğunuz tetanos aşısı, yıllık grip aşısı veya 5 yılda bir yaptırdığınız zatürre aşısı gibi Kovid aşısı da hayatımızın bir parçası. Bu aşı bizi yoğun bakıma girmekten, daha kötü şartları yaşamaktan kurtarıyor, aşıların yaptırılması gerektiğine inanıyorum. Aşı olanlarda Kovid-19 testi pozitif çıkabilir fakat bu kişiler hastaneye yatmadan, hiç semptom vermeden ya da hafif kırgınlıkla hastalığı atlatmaktadır. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunun göstergesidir." dedi.

Hemşirelerden de gençlere "aşı olun" çağrısı

Aynı serviste görevli hemşirelerden Işıl Gökçek de Kovid-19 nedeniyle iş yoğunluğunun iki katına çıktığını ifade ederek, "Kovid-19 nedeniyle burada yatan hastaların yaşadıkları sıkıntıları birebir görüyoruz. Genç ve yaşlı olarak bu hastalığı ağır atlatanlar var, son zamanlarda özellikle aşı olmayan genç hastalarımız Kovid-19'u ağır şekilde atlatmaktalar ve aşı olmadıkları için pişmanlıklarını görmekteyiz. Aşı olmayanlar yan etkiden korktuklarını, kulaktan dolma bilgilerle nedeniyle aşı olmak istemediklerini ve daha sonra pişmanlıklarını, ölüm korkusunu görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Hemşire Merve Oğlu ise bazı hastaların Kovid-19'u çok ağır atlattığını dile getirerek, "Kovid-19 çıktığından beri bu serviste çalışıyorum, aşımı oldum ve hep Kovid'in içinde çalışmama rağmen bu hastalığa yakalanmadım, herkesin aşı olmaya davet ediyorum. Son dönemde aşı olmayan genç hastalar artmaya başladı, nefes darlığı gibi bir çok sıkıntı çekiyor, yoğun bakımda yatıyorlar ve keşke aşı olsaydık diyorlar." dedi.

Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yetiştirmesi 6 ay süren 12:32 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi 12:30 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu         
12:33
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz         
12:11
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı         
11:59
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement