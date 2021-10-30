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ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı

30.10.2021 11:47

Şanlıurfa'da yakalandıkları Kovid-19 rahatsızlığını aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çift, aşı çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da yakalandıkları Kovid-19 rahatsızlığını aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çift, aşı çağrısında bulundu.

Hemşire Perin ve Emre Demir çifti, yaşadıkları ağrı ve ateş şikayetlerinin ardından 5 aylık bebekleri Muhammed Ege ile Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yaptırdıkları Kovid-19 testi pozitif çıkan anne, baba ve bebek hastanede tedavi altına alındı. Kovid-19 Servisinde destek tedavisi uygulanan Demir ailesi, sağlığına kavuştu.

"Hayatta en zor şey annenin çocuğunun acı çektiğini görmesidir"

26 yaşındaki anne Perin Demir, AA muhabirine, Kovid-19'un zor bir hastalık olduğunu bunu yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Demir, 2 doz aşı yaptırdıkları için hastalık sürecini kolay atladıklarını fakat bebeğinin zor bir süreç geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ağrılarım ve halsizlik şikayetim başlayınca yaptırdığım testle kovid olduğumu öğrendim. Daha sonra eşim ve bebeğimiz Kovid-19'a yakalandı. En önemlisi bebeğimiz de yakalanınca çok korktuk. Bir anne olarak çocuğumun acı çektiğini görmesi çok zor bir şey. Çok farklı bir duygu bu, çocuğunuzun acı çektiğini görmeniz sizi çok kötü ediyor. Bebeğim yüksek ateş içindeydi. Ailece çok korktuk. Lütfen siz bu duyguları yaşamayın. Aşımızı olduğumuz için hastalığın semptomlarını kolay atlattık. Fakat bebeğimiz için çok zor oldu. Bunu anlatamam. Ailelerimizi ve yakınlarımızı korumak adına mutlaka herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yanında maske ve mesafe kurulanı mutlaka uyulması gerekiyor."

27 yaşındaki baba Emre Demir de "Özellikle bizim gibi bebekleri olan ailelerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Herkese çağrıda bulunuyorum lütfen aşılarınızı olun. Böylece hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Bunun yanında maske ve mesafeye çok dikkat edin. Maalesef şu anda bu kurallara uyulmuyor ve vaka sayıları yüksek. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzel Çiçek, kendisinin de Kovid-19 geçirdiği için hastalığın ağır etkilerini bildiğini, aşının hastalığını hafif geçirmesinde etkili olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle insanların sevdiklerinden ve yakınlarından uzak kalmasının zor bir süreç olduğunu anlatan Güzelçiçek, "Sağlık çalışanı Demir ailemiz aşı oldukları için şükürler olsun ki hastalığı ağır geçirmediler. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) maalesef yaşlı, genç, çocuk yani her yaşta görülebiliyor. Kovid-19 bebeklerde yüksek ateş, halsizlik ve iştahsız belirtileriyle seyretmekte. Bebeğimiz Muhammed Ege Demir de yüksek ateş şikayetiyle geldi maalesef Kovid-19 olmuş. Durumu çok şükür iyi." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Emre Demir, Şanlıurfa, Ege, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı - Son Dakika
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