Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve görevlilerle kent merkezindeki denetimlere katılan Vali Yardımcısı Haluk Koç, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı.

Son günlerde kentte vaka sayılarında artış gözlendiğine dikkati çeken Koç, vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini istedi.

Vaka sayılarının artmasıyla sıklaştırılan denetimlerde, polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.