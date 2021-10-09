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Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı

09.10.2021 21:38
Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve görevlilerle kent merkezindeki denetimlere katılan Vali Yardımcısı Haluk Koç, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı.

Son günlerde kentte vaka sayılarında artış gözlendiğine dikkati çeken Koç, vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini istedi.

Vaka sayılarının artmasıyla sıklaştırılan denetimlerde, polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.

Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı
Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı

Güvenlik güçleri, Jandarma, Ardahan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
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