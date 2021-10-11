Üye Girişi
KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI - Son Dakika

KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI

11.10.2021 10:13

KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTIÖzlem YURTÇU KARABULUT, Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) GİRESUN'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti önce Kovid şüphesiyle araştırıldı.

KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI

Özlem YURTÇU KARABULUT, Harun UYANIK/ İstanbul,(DHA) GİRESUN'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti önce Kovid şüphesiyle araştırıldı. Aylarca süren şikayetlerinin nedeni bulunamadı. Daha sonra kanser ihtimali ile tetkikler yapıldı. Kızı ve damadı da doktor olan Özkaya'nın, Giresun'da nedeni bulunamayan hastalığının teşhisi, yaklaşık bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kondu. Kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümör vardı. Ancak bu sefer de ameliyat öncesi yapılan Kovid PCR testi pozitif çıktı. Onu da atlatan Özkaya'nın ameliyatını 1 hafta sonra acilen gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, "Bu büyüklükteki bir tümörle bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi mucize" dedi.

Tevhide Özkaya (64), pandeminin yeni başladığı 2020 Mart ayından itibaren halsizlik şikayetleri çekmeye başladı. Giresun'da yaşayan Özkaya, önce Kovid şüphesiyle tedavi gördü. Ancak şikayetleri geçmeyince uzun bir antibiyotik tedavisi gördü. İstanbul'da yaşayan KBB uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ile damadı ortopedi uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar, hastalığının araştırılması için onu İstanbul'a gelmeye razı etti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Topkar, kayınvalidesinde bir süre de kanser şüphesiyle araştırmalar yapıldığını, akciğerinde tümör şüphesiyle yapılan tetkiklerinde tesadüfen kalbinde bir gölgelenmeden şüphelenilince asıl teşhisinin konabildiğini söyledi. Tevhide Özkaya'da nadir görülen bir kalp tümörü olan "miksoma" tespit edildi. Yaklaşık 9 santimi bulan tümörün boyutu neredeyse kalbinin yarısı kadardı ve doktorları bile şaşırttı.

AKCİĞER KANSERİNDEN BİLE ŞÜPHELENDİLER

Özkaya'nın ameliyatını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, hastanın bu boyuttaki bir tümörle emboli ya da felç gibi kötü bir durumla karşılaşmadan bugüne kadar yaşayabilmiş olmasını mucize olarak değerlendirerek "Hastamız bize yaklaşık 1 yıldır ileri derecede düşkünlük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Çeşitli merkezlere gittiği, özellikle kanserden şüphelenildiği ve tümör taraması yapıldığı tarafımıza bildirildi. Yakınlarının da hekim olması, onları daha çok endişelendirmişti. En son, akciğerde bir patoloji ararken yapılan tomografilerde, kalbin içerisinde bir gölgelenme tespit edildiği için kalp tetkikleri yapılması amacıyla bizim kliniğimize geldiler. Tetkiklerinde kalbin içerisinde çok büyük bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin detaylı incelemesinde, bir kalp tümörü olabileceği kanısına vararak öncelikli olarak ameliyat planladık" dedi.

AMELİYAT OLACAĞI GÜN KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Özkaya'nın bir yılı bulan tedavi macerası bu kez de Kovid nedeniyle sekteye uğradı. Ameliyattan önce yapılan PCR testi pozitif çıkınca izolasyona girmek zorunda kaldı. Normalde Kovid sonrası kalp ameliyatı planlamasının ertelendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ak, "Mümkünse biraz ertelemek isteriz. Çünkü Kovid'in de organlar üzerinde yaratmış olduğu birçok etki var. Ama kitle çok büyük olduğu için, göreceli olarak bir aciliyet teşkil ediyordu. O yüzden Kovid tedavisi biter bitmez mecburen ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyatta da gerçekten daha önceden hiç görmediğimiz boyutta, yaklaşık 8,5-9santim büyüklüğünde dev bir kitle ile karşılaştık. Sol atriumda (kalbin sol kulakçığı) büyük bir kitlesi vardı. Bu hastaların birçoğu sonradan emboli ile karşımıza gelir. Tevhide Hanım'da çok büyük bir tümör olmasına rağmen hiçbir kalp bulgusu yoktu. Hastanın kalbinde bu boyutta bir tümörle yaşaması gerçekten mucize. Çünkü tümör kalbin sol kulakçığının tamamını doldurmuştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında geçiş yapan kapağı tamamen tıkamıştı. Ekokardiyografide durumu görünce hasta hayatını nasıl devam ettirmişi nasıl başına ani bir kötü olay gelmemiş diye gerçekten çok şaşırdık" diye konuştu.

"MİKSOMA İYİ HUYLUDUR AMA EMBOLİ RİSKİ VAR"

Kalpteki tümörlerin genellikle başka organlardan kaynaklanan "metastatik" kitleler olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kalp tümörlerinin birçoğu metastaz dediğimiz başka organlardan kaynaklı tümörlerin kalbe yerleşmesi şeklinde oluyor. Yaklaşık 40 kalp tümöründen sadece bir tanesi kalbin kendi tümörü, yani miksoma dediğimiz tümörler. 39'u başka organlardan gelen metastatik tümörler. Bu nedenle kalbin kendisinden kaynaklı tümörler çok nadir görülür. Kalp tümörlerinin çoğu da iyi huyludur. Ama en büyük sıkıntı kalpte bir odacığı doldurmaları, aritmiye sebep olmaları ve emboliye neden olarak (beyin embolizasyonu) felce neden olmasıdır."

HEKİM DAMADI DA ÇOK ŞAŞIRDI

Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar ise bir hekim olarak kayınvalidesinin durumunun kendilerini de şaşırttığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim de Kulak Burun Boğaz uzmanı. Kayınvalidemin bir yıldan daha fazladır, geçen 2020 Mart ayından itibaren, halsizlik şikayetleri oluyordu. Giresun'da bu konuda bayağı araştırmalar yapıldı fakat bir sonuca varılamadı. Durumu düzelmeyince, halsizliği gitgide artınca buraya getirdik. Açıkçası malignite yani kanser var mı acaba diye ondan korktuk ve araştırmalar da bu yönde yapılıyordu. Sonra kendi hastaneme kalp damar cerrahisine getirdik. Prof. Dr. Koray Ak ve kardiyolojiden Doç. Dr. Altuğ Çinçin, şans eseri kalbin içinde iyi huylu olduğu bilinen miksoma diye bir kitleden şüphelendi. Normalde zaten çok nadir görülen bir tümördür fakat çok daha büyük boyuttaydı. Hepimiz çok şaşırdık."

"SONUNDA İYİLEŞTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Bir yıldır bir türlü iyileşemediği için moral olarak da kötüleştiğini söyleyen Tevhide Özkaya ise, "Kovid dönemiydi malum, halsizlik oldu bende. İşlerimi göremez hale geldim. Sürekli yatma hissi vardı. Acaba Kovid miyim diye Giresun'da özel bir hastaneye gittim. Dahiliyede tetkiklerden sonra bir süre Kovid araştırıldı. Uzunca bir süre antibiyotik tedavisi aldım. Biraz düzeldim ama aradan biraz zaman geçti, tekrar aynı şekilde başladı şikayetlerim. Kızım 'İstanbul'a gel artık ve araştıralım bunu. Orada yine aynı tedaviler uygulanacak, antibiyotik alacaksın, değerlerin biraz düşecek ama başa döneceğiz' dedi. Buraya geldiğimde önce endoskopi, kolonoskopi yaptırıldı. Sanırım kanser araştırmışlar bayağı bir süre. Onda bir şey çıkmadı. Endoskopiden sonra batın taramasında hastalığın teşhisi koydular. Ben bu arada Kovid pozitif olduğumu öğrendim hastaneye yattığım akşam. İzolasyonda kaldım 1 hafta 10 gün kadar. Ondan sonra hocam sağ olsun sonunda ameliyatımı yaptı ve şu an çok iyiyim." dedi.

KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI
KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI
KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI
KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI

İstanbul, Giresun, Tümör, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor 10:03 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası 10:02 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu 09:59 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor 09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak 09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
09:51 Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada
09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor
09:47 Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı         
10:03
Son Dakika: Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:00
Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada         
09:51
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan, doktorları bile şaşkına uğrattı Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadından kalbinden çıkan, doktorları bile şaşkına uğrattı         
09:49
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: KOVİD SANILDI, KALBİNİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement