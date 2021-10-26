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KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI - Son Dakika

KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI

26.10.2021 09:55

MARDİN'in Midyat İlçesinde görev yapan Resim öğretmeni Sinem Yalçın, örnek bir çalışma ile öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

MARDİN'in Midyat İlçesinde görev yapan Resim öğretmeni Sinem Yalçın, örnek bir çalışma ile öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, ilk atandığı Midyat ilçesindeki köy okulundaki öğrencileri için bot ve mont hediyesi isteyen Öğretmeni Yalçın'ın bu isteğini geri çevirmedi.

Okulda okuyan 113 öğrenci için, 'Gülen Emoji' ile isimlerinin yazıldığı hediyeler okula ulaşır ulaşılmaz, öğrencilere öğretmenleri tarafından dağıtıldı. Midyat İlçesine yeni atanan Resim Öğretmeni Sinem Yalçın, pandemiden sonra tekrardan yüz yüze eğitmine başlayan köy okulundaki öğrencilerini sürpriz hediyelerle mutlu etti.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL HEDİYELERİ GÖNDERDİ

Midyat'a bağlı Şenköy Köyü'nde 113 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü liseye resim öğretmeni olarak atanan Sinem Yalçın, kış öncesi sürpriz bot ve mont hediyesi ile öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi başardı. Öğretmen Sinem Yalçın, Gaziantep Valisi Davut Gül ile iletişime geçerek, göreve başladığı okuldaki öğrencilerine hediye vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine Vali Gül, tüm öğrencilere beden ve ayak numaralarına göre paketlenmiş, üzerlerinde 'Gülen Emoji' ve öğrencilerinin isimlerinin yazıldığı hediye paketlerini okula gönderildi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Mumin, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından gönderilen bot ve montların yer aldığı hediye paketlerini öğrencilere teslim etti. Öğretmenler, öğrenciler ile birlikte gönderilen hediye paketlerini açarak mutluluklarına ortak oldu. Montlarını giymek isteyen öğrencilere, öğretmenler kendi elleri ile montlarını giydirip sohbet etti. Aldıkları hediyeler karşısında mutlulukları adeta gözlerinden okunan öğrenciler, kendilerine hediye gönderen yetkililere ve öğretmenlere teşekkür etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLU OLDU'

Resim Öğretmeni Sinem Yalçın da, Çocukları ve bizleri sevindiren Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül iletişime geçerek bize bu şekilde destekte bulundular, sağ olsunlar. öğrencilerimize bot ve mont hediyesi yaptılar. Biz de çok mutluyuz. Pandemiden sonra bu şekilde hediyeleşme böyle bir şey olması bizleri de mutlu etti çok teşekkür ediyoruz vesile olanlara dedi.

Hediye alan öğrencilerden Aslı Akçay, Bugün çok mutluyuz, bize hediyeler geldi. Onları açmak için bize verdiler. Resim öğretmenimiz Sinem hocaya, okul müdürümüz ve diğer öğretmenlerimiz olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere böyle hediyeler vermeleri bizleri çok mutlu etti, çok teşekkür ediyoruz onlara dedi.

Öğrencilerden Bedriye Aksoy ise, Bugün çok güzel bir gündü. Sabah sabah böyle bir sürprizle karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz bu hediyeleri bizlere verdikleri için. Her öğrenci bir mutluluğu yaşamaya layıktır, her öğrenci mutlu olmayı ister dedi. Öğrencilerden Sümeyra Işık da, Hediye göndermeleri hoşumuza gitti çok mutlu oldum teşekkür ediyoruz bizleri düşündükleri için diye konuştu.

KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI
KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI
KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI
KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI

okul müdürü, Gaziantep, Midyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DAĞITILDI - Son Dakika
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