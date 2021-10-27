Kozluk'ta "Bal Ormanı Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde bal üretimi ve veriminin artırılması amacıyla Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor.

Kozluk'un Geyikli köyünde yürütülecek çalışmalarla ilgili incelemede bulunan Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, projenin amacının bal üretimini arttırmak ve arıcılığa destek vermek olduğunu söyledi.

Bal Ormanı Projesi'ni Batman'da ilk olarak Geyikli köyünde uygulamaya başladıklarını ifade eden Öztürk, farklı ilçelerde de projeyi uygulayacaklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde yüksek mühendis Barış Doyar da, projenin bölgedeki arıcılığı geliştireceğini ve bal üretimini arttıracağını belirtti.

Geyikli köyü muhtarı İsmetullah Aksoy ise bölgede bitki çeşitliliğinin artmasıyla üretilen balın kalitesinin de artacağını ümit ettiklerini kaydetti.