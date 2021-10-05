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Kripto ve blok zincir yatırımcıların odağında - Son Dakika

Kripto ve blok zincir yatırımcıların odağında

05.10.2021 11:40
Kripto ve blok zincir yatırımcıların odağında, System.String[]

KPMG'nin hazırladığı 'Pulse of Fintech' raporuna göre, 2021'in ilk yarısında 98 milyar dolarlık fintech yatırımı gerçekleşti.

Fintech'e olan ilgi dünyanın çoğu bölgesinde hararetli bir seviyeye ulaştı. 2021'in ilk yarısında, geçen yıla göre iki kat fazla yatırım alan blok zincir ve kriptoda yükseliş ivmesinin yılın ikinci yarısında devam etmesi bekleniyor. Küresel fintech yatırımı, 2021'in ilk yarısında kayda değer toparlanmasını sürdürerek, 87 milyar dolardan 98 milyar dolara yükseldi. Fintech anlaşma hacmi, 2021'in ilk yarısında 2 bin 456 ile yeni bir rekor kırdı.

Wealthtech ve regtech'ten kripto ve siber güvenliğe kadar çok çeşitli fintech alt sektörlerinde anlaşma hacimleri arttı. Küresel risk sermayesi yatırımı, 2021'in ilk yarısında 52 milyar doları aşarak, 2018'de görülen 54 milyar dolarlık yıllık rekora çok yaklaştı.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle;

Amerika bölgesi, 51,4 milyar dolarlık fintech yatırımıyla en güçlü bölge. Amerika Birleşik Devletleri ise 42,1 milyar dolarlık yatırımla küresel toplamın neredeyse yarısına sahip.

EMEA bölgesinde 39,1 milyar dolarlık yatırım var. Açık bankacılık düzenlemeleri, EMEA bölgesinde fintech'in benimsenmesini hızlandırmaya, üçüncü tarafların verilere erişimini iyileştirmeye ve özellikle yerleşik finans gibi alanlarda bir iş birliği ortamını teşvik etmeye yardımcı oldu.

Asya-Pasifik bölgesinde de geçen yıl 4,5 milyar olan yatırım değeri, 2021'in ilk yarısında 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılında 10.3 milyar dolar olan küresel birleşme satın alma işlemlerinin toplamı 2021'in ilk yarısında 27.7 milyar dolara ulaştı. Pandeminin yaşattığı durgunluk nedeniyle pek çok şirket, sınır ötesi birleşme ve satın almalarla hizmet alanını genişletmeye gitti.

Londra Borsası veri analizi firması Refinitiv'i 14,8 milyar dolara,

Nasdaq Kanada merkezli finansal dolandırıcılık tespit firması Verafin'i 2,7 milyar dolara satın aldı.

Ödemeler sektörü, küresel olarak fintech yatırımları için en üst sırada yer alıyor. Güçlü bir 2020'nin ardından ödemelere yönelik küresel yatırım, 2021'in ilk yarısında da ivmeyi sürdürdü. Buna ABD merkezli SoFi tarafından 2,4 milyar dolarlık SPAC birleşmesi, Birleşik Krallık merkezli Paysafe Group'un 1,4 milyar dolarlık SPAC birleşmesi ve iki risk sermayesi finansman turu öncülük etti.

Finansal olmayan birçok şirket, erişimlerini ödemelere ve finansal hizmetlere doğru genişletmeye başladı.

2021'in ilk yarısında IKEA, tüketici bankacılığı hizmetleri sağlamak için Ikano bankasından bir hisse satın aldı.

Walmart, dijital finansal ürünler sunmak için bir fintech oluşturmak amacıyla Ribbit Capital ile ortaklığını duyurdu.

Walgreens de mağaza içinde ve çevrim içi banka hesapları sunmak için MetaBank ile bir ortaklık duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, Kripto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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