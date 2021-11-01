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KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi - Son Dakika

KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

01.11.2021 16:37
KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi, ekim ayında aylık bazda rekor seviyede gerçekleşen ihracat performansını olumlu karşıladıklarını söyledi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, eylül ayından sonra ekimde de 20 milyar doları aşan ihracat performansını çok olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artışla 20 milyar 807 milyon dolar olarak tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. Halen çip, konteyner sorunlarına rağmen ihracatta gerçekleştirdiğimiz bu seviyeyi çok olumlu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aylarda 21-22 milyar dolar seviyelerini aşmayı temenni ediyoruz" dedi. "Rekabetçi kurun ihracata etkisini görüyoruz" diyen Zeytinoğlu, "Kur etkisi ile ithalatta eylüle göre gerileme oldu. Bu, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesine de yönlendiriyor" dedi.

İHRACATTA ARTIŞ YAŞANAN ÜLKELER

İhracatta yakalanan ivmeyle, ihracatın ithalatı karşılama oranının ekimde yüzde 93.4'e yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, ekim itibariyle yıllık ihracatımız 215 milyar 684 milyon dolara ulaştığını belirtti. Zeytinoğlu, ekim ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkeden Almanya'ya ihracatın yüzde 4.5, ABD'ye yüzde 35.3, Irak'a yüzde 17.1, İtalya'ya yüzde 21.3 artış olurken İngiltere'ye yapılan ihracatta yüzde 17.2 gerileme olduğunu söyledi.

GERİLEMEYİ İZLEMELİYİZ

Ekim ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Ekim ayında ithalat yüzde 12.9 artışla 22 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 28.9 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 25.5'lik, tüketim malları ithalatında da yüzde 20.3'lük gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları ithalatındaki gerilemenin olumlu, yatırım malları ithalatındaki gerilemenin ise yatırım iştahı açısından izlememiz gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, İhracat, dolar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi - Son Dakika


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