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KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak

15.10.2021 14:35
KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak

Planör, uçak ve hava pistine sahip olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde kullanılacak paraşütlü eğitim uçaklarıyla, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmesi hedefleniyor.

Planör, uçak ve hava pistine sahip olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde kullanılacak paraşütlü eğitim uçaklarıyla, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmesi hedefleniyor.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Üniversitenin Pilotaj Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliğinin olduğunu belirtti.

Uluslararası havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin sonucu olarak, özel havacılık şirketlerinin artmasından dolayı hava ulaşımında nitelikli personel ihtiyacını doğurduğunu aktaran Doğan, şunları belirtti:

"Üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümünü açarak ilk öğrencilerimizi geçtiğimiz yıl aldık. Türkiye'nin en iyi Pilotaj Bölümünün KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında olması ve uluslararası düzeyde lisans eğitimi vermesi, hem öğrencilerimiz hem Konya hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahip. İnanıyoruz ki havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk üç üniversiteden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, üniversite bünyesindeki Pilotaj Bölümünün ayrıcalıklarına da değinen Doğan, Türkiye'nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibine sahip KTO Karatay Üniversitesinin kendi planör ve uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulundurduğunu vurguladı.

Doğan, "Pilotaj Bölümündeki uygulama eğitimleri, Türkiye'de yalnızca KTO Karatay Üniversitesinde planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına sahip pilot adayı, bir uçağa nispetle çok daha üst düzey beceri gerektiren planörü kullanarak kumanda yeteneklerini geliştiriyor. Piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırılıyor. Paraşütlü eğitim uçaklarıyla, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak
KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak

Türkiye, Pilot, Konya, Uçak, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KTO Karatay Üniversitesinde paraşütlü eğitim uçaklarının kullanımına başlanacak - Son Dakika
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