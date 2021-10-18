KTSO Başkanı Ilık, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, muhtarların, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu bildirdi.

Muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilcileri olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın önemli yapı taşlarından biri olan ve demokrasinin ilk halkasını oluşturan Muhtarlık Teşkilatı, 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlarımız, hem sevinçte hem de hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımız, en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, halkımıza hizmet yolunda birlikte yürüyeceğimizi belirterek, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."