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KTÜ'de 62 yaşındaki kanser hastası özel radyoterapi yöntemiyle tedavi edildi - Son Dakika

KTÜ'de 62 yaşındaki kanser hastası özel radyoterapi yöntemiyle tedavi edildi

15.10.2021 16:10
KTÜ'de 62 yaşındaki kanser hastası özel radyoterapi yöntemiyle tedavi edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, prostat kanseri teşhisi konulan 62 yaşındaki hasta, özel radyoterapi yöntemiyle uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, prostat kanseri teşhisi konulan 62 yaşındaki hasta, özel radyoterapi yöntemiyle uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kanseri tanısı ile 16 ay önce ışın tedavisi alan Mustafa B'nin, takiplerinde Prostat Spesifik Antijen (PSA) değerinin tekrar yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, hastaya PET CT çekildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Sol kasığının üst bölgesinde 1 adet lenf nodu tespit edildi. Bu metastatik lenf nodunun tedavisi için Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) planlandı. Tedavi öncesi simülasyon işlemi yapıldı. Simülasyon işleminde, hastanın hareket etmemesi için vücudunun şeklini alabilen özel vakumlu yatakta tedavi uygulanacak alanlar belirlendi. Dozimetristler tarafından tomografi kesitlerinde hastanın normal dokuları, hekimi tarafından da metastatik lenf nodu işaretlendi. Hastanın doktoru ve medikal fizik uzmanı tarafından planlanan SBRT tedavisi, hastaya gün aşırı olacak şekilde 3 gün başarıyla uygulandı. Önceden haftalarca süren bu tedavi, Türkiye'nin sayılı merkezlerinde bulunan yeni teknolojik donanım sayesinde 3 günde tamamlanmış oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Canyılmaz, şunları kaydetti:

"Büyük yatırımla hastanemize kazandırılan ileri teknolojiye sahip bu sistemin, bölgemiz insanları için ne kadar doğru bir adım olduğu günbegün ortaya çıkmaktadır. Hastalarımız artık şehir ya da ülke dışına gitmek zorunda kalmıyor. Bunun yanında sağlık turizmi kapsamında sayıları her geçen gün artan uluslararası hastaların da başvurduğu bir merkez haline geldik. Prostat kanseri, batılı ülkelerde erkeklerde en sık izlenen kanserlerden biri olup yaklaşık her 7 erkekten 1'i yaşamı boyunca prostat kanseri hastalığına yakalanmaktadır. Oldukça sık izlenen bu hastalığa yaklaşımda birçok tedavi seçeneği mevcut olup bunlar cerrahi, radyoterapi, hormonoterapi ve kemoterapi olarak sıralanabilmektedir."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Togo Cumhuriyeti, Prostat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ'de 62 yaşındaki kanser hastası özel radyoterapi yöntemiyle tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KTÜ'de 62 yaşındaki kanser hastası özel radyoterapi yöntemiyle tedavi edildi - Son Dakika
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