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KTÜ'de öğrenciler bir öğün yemeğe 4 lira ödüyor - Son Dakika

KTÜ'de öğrenciler bir öğün yemeğe 4 lira ödüyor

22.10.2021 11:01
KTÜ'de öğrenciler bir öğün yemeğe 4 lira ödüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Rektörlüğün "yemek desteği" sayesinde üniversite yemekhanelerinde 4 lira karşılığında dört çeşit yemek yiyebiliyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Rektörlüğün "yemek desteği" sayesinde üniversite yemekhanelerinde 4 lira karşılığında dört çeşit yemek yiyebiliyor.

Ailelerinden uzakta üniversite öğrenimi gören gençlerin yemek ihtiyaçlarına destek olmak için imkanlarını seferber eden Rektörlük, maliyeti 19,32 lira olan bir öğün yemek bedelinin 15,32 lirasını karşılıyor. Bu sayede günlük 2 bin 500'ye yakın öğrenci, KTÜ'nün 6 yemekhanesinde 4 lira karşılığında dört çeşit öğle yemeği yiyebiliyor.

Kanuni Yerleşkesi'nde bulunan Nejmi Kırkbir Öğrenci Yemekhanesi'ni ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrencilerle yemek yiyip sohbet etti.

Çuvalcı, AA muhabirine, bu hizmetin yeni olmadığını, 2-3 yıldır uyguladıklarını, sadece kamuoyunun yeni haberdar olduğunu söyledi.

Devletin, üniversite öğrencilerine bu tür desteklerinin çok olduğunu vurgulayan Çuvalcı, "Sonuçta bu, devletimizin üniversite öğrencilerine verdiği önemli bir hizmettir. Sadece bizim üniversitemizde öğle yemeği olarak değil, KYK yurtlarında da sabah ve akşam yemeği olarak veriliyor. Sabahleyin 6 liralık bir kahvaltı desteği var öğrencilere, akşam da 13 liralık bir destek veriyor." diye konuştu.

Çuvalcı, üniversitede verilen öğle yemeğine öğrencilerin 4 lira ödediğini belirterek, "Sonuçta bu, üniversitemizin verdiği bir hizmetten ziyade devletimizin bir imkanı. Şu anda yemeği 4 liraya yiyorlar. 15 lira devlet desteği var, 19 lira normalde bu yemek." dedi.

"Devletimiz sağ olsun" diyen Çuvalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Eylül'de açıldık biz, bir ay geçti. Öğrenciler mutlu. Şu anda 1500 civarında öğrencimiz buradaki yemekhanede günlük yemek yiyor. Bu sayı bazen artıyor, bazen azalıyor. Ben geçen hafta da geldim buraya. KYK yurduna da gittim, akşam yemeği yedik. Orada da mesela akşam yemeğinde 13 lira katkı veriyorlar ve 3-4 çeşit yemek yiyebiliyorlar. Burada da sadece 4 lira veriyorlar. Mutlular çocuklar. Sonuçta onlar geleceğimiz, geleceğimizin teminatı, her şey onlara bağlı. Ülke ileri gidecekse onlarla daha iyi ileri gideceğiz inşallah. Konuşuyoruz, onların her türlü isteğine cevap vermeye çalışıyoruz. Sonuçta onlar bizim evladımız. Benim de üniversitede okuyan iki çocuğum var. Onlar hangi ortamda yaşamak istiyorsa biz onlara elimizden geldiğince bu imkanları vermek istiyoruz."

Çuvalcı, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, üniversite içerisindeki spor, kültür, sanat alanındaki tesislerin kapanış saatlerini 17.00'den 22.00'ye uzattıklarını aktardı.

"Yemeklerin lezzeti de gayet iyi"

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Emre Kocakır, uygulamadan fazlasıyla memnun olduklarını belirterek, üniversitede 4 liraya yedikleri yemeğin dışarıda çok pahalı olduğuna dikkati çekti.

Kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Kocakır, "Dışarıda sade soda içtim, 6 lira verdim. Burada 4 liraya tavuğumuzdan etine, pilavına, meyve suyumuza kadar tüm ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu hizmeti veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu devirde, pandemi döneminden sonraki fahiş fiyat artışından sonra bu bizim için çok iyi bir şey. Bu fiyata böyle bir hizmeti bulabilmek çok güzel. Yemeklerin lezzeti de gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Maliye Bölümü öğrencisi Edanur Erken de dışarıda yemek yediklerinde çok daha fazla harcama yaptıklarını dile getirerek, "Burada hem çok uygun hem de her gün farklı bir çeşit yemek çıkıyor. Gayet memnunuz. Yemekleri de beğeniyoruz. Temiz de çalışıyorlar. Boneleri, maskeleri sürekli takılı oluyor." dedi.

"Yemekleri kaloriye göre de yapıyorlar"

Maden Mühendisliği öğrencisi Gineli Thierno Iliassa Balde, verilen desteğin güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Bütün öğrencilere yemek imkanı sağlanıyor. Bence çok iyi bir şey, 4 lira veriyoruz. Haftada 20 lira ediyor. Dışarıda bir öğün yemek yesek en az 20-30 lira ediyor. Kaloriye göre de yapıyorlar yemekleri." diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İsmail Yılmaz ise yemek fiyatının çok uygun olduğunu belirterek, "Evde pişiremediğimiz kırmızı et yemeklerini falan burada yiyebiliyoruz. Ben memnumun şu an. Bazen sıra bekliyoruz. Tek dezavantajı bu." dedi.

Makine Mühendisliği öğrencisi Hasan Gökay ile Elektrik Mühendisliği öğrencisi Kadir Akbaş da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yemek Tarifi, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ'de öğrenciler bir öğün yemeğe 4 lira ödüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KTÜ'de öğrenciler bir öğün yemeğe 4 lira ödüyor - Son Dakika
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