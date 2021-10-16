KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mezun olan öğrencilerin talep etmeleri halinde diplomalarının kargoyla ücretsiz gönderileceğini duyurdu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi itibariyle "Sen Gelemezsen Diploman Sana Gelsin" uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında, diplomasını elden teslim almak için başka ülkelerden ve uzak şehirlerden Trabzon'a gelemeyen ya da yüklü miktarlarda vekalet ücreti ödemesi gereken mezunların, KTÜ'nün web sitesindeki "çevrimiçi diploma" bölümünden başvuru yapmaları halinde diplomaları kargo ile kendilerine gönderilecek.

Bu arada KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek, hayata geçirilen uygulama hakkında bilgi aldı.

Çuvalcı, bu sırada diplomasını teslim almaya gelen bir mezuna da diplomasını takdim etti.

Öğrenciyi tebrik eden Çuvalcı, insanların hayat serüvenlerinde unutamadıkları en güzel anılardan birinin mezuniyeti olduğunu belirterek, "Ancak pandemi şartları nedeniyle uzun zamandır mezunlarımıza diplomalarını takdim edemiyorduk. Yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla birlikte bir mezunumuza diplomasını takdim ettik ve kendisini tebrik ettik." ifadelerini kullandı.