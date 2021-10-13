KUAFÖR İŞLETEN ORTAKLAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - Son Dakika

İZMİT'te kuaför ve güzellik merkezi işleten iki ortak arasında çıkan tartışma, iş yeri önünde tekme tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde kuaför ve güzellik merkezi işleten Halil Yılmaz ve Murat Çerkes arasında anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ortaklar, iş yeri önünde birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga, bazı kuaför çalışanları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Halil Yılmaz şikayetçi olduklarını belirterek, Ben burayı bir yıl önce ortaklaşa açma kararı aldım. Bütün maddiyatı benim kullandığıma dair evrakların bende olmasına rağmen, ortağımla anlaştıktan sonra benim şirketlerimin üzerine bu salon açıldı. En son babam ve ben kendi salonum önünde darp edildik, salonumuza alınmadık. Tabelada ismimin üzerine siyah bir film çekildiğini gördüm. Bizim için de sürpriz oldu. Bunu görüp içeriye girdiğimizde yaklaşık 10 kişiyle birlikte bizi darbettiler. Karakolda da ifademi bu yönde verdim. Buranın devri alınmadı, sahte evraklar düzenlenerek vergi dairesini de kandırdılar. Burası ilk açıldığı günden bu yana kontrat ile birlikte resmi bir şekilde benim salonum. Şikayetçi olduk? dedi. Kuaför çalışanlarından Bayram Doğan ise, 'Burası Halil Yılmaz'a ait değil, hiçbir şekilde ona ait bir şey yok. Burada 30 kişi ekmek yiyor ve bu adam herkesin ekmeğiyle oynuyor. Tehdit ediyor bizi, buradaki herkes ekmeğine sahip çıkıyor. Konuşmalarından ve hareketlerinden dolayı da normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yıkılmış ve tutunacak bir dal arıyor. Aramızdaki bütün anlaşma sona ermesine rağmen buraya gelerek bizi rahatsız ediyor. Bizimle ilgili söylediği iddialar da sonuna kadar yalan' diye konuştu.