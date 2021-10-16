Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bini aştı - Son Dakika

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 18'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 138 artışla 930 bin 822'ye çıkarken 912 bin 470 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında 9 milyon 671 bin aşkın kişiye 1. doz, 7 milyon 604 bin 445 kişiye 2. doz ve 6 milyon 352 bin 422 kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.