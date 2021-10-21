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Küçük Elif'in büyük mutluluğu - Son Dakika

Küçük Elif'in büyük mutluluğu

21.10.2021 20:29

Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 8 yaşındaki engelli Elif'in okula gidebilmesi için ihtiyaçları olan 100 metrelik yol yapıldı.

Küçük Elif'in büyük mutluluğu

Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 8 yaşındaki engelli Elif'in okula gidebilmesi için ihtiyaçları olan 100 metrelik yol yapıldı. Kendisine akülü sandalye de hediye edilen Elif'in mutluluğu ise görülmeye değer.

Anne Necla Sima, Vali Yılmaz Şimşek'in köylerini ziyaretinde; evinin önünde yol olmadığını ve doğuştan yürüme engelli küçük kızını okula götürüp getirmekte zorlandığını söyledi. Vali Şimşek'in talimatıyla kısa sürede Elif'in evlerinin önüne ihtiyaçları olan yaklaşık 100 metrelik yol yapıldı. Köyde kepçe operatörlüğü yapan Ali Çetinkaya ise 8 yaşındaki yürüme engelli Elif'in okula gitmekte zorlandığını görünce 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu' ile irtibata geçti. Platform üyeleri hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede temin edilen akülü arabayı ve tableti Elif'e evinde teslim etti. Akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşanan küçük Elif, Vali Yılmaz Şimşek'in yaptırdığı yolda arabasını sürdü. Platformun Niğde Temsilcisi İsmail Tekin, köyde kepçe operatörü olarak çalışan Ali Çetinkaya'nın Elif'in mağduriyetini gördüğünü söyledi. Tekin, "Elif'in arabası akülü olmadığı için okula gidip gelirken arkadaşlarının arabasını iple çektiğini görüp rahatsız olmuş. Kızımıza sormuş, 'akülü araban var mı?" diye. Kızımız da 'akülü arabam var ama aküsü yok' demiş. Kızımız da küçük bir oyuncak uzaktan kumandalı araba getirmiş. Ali kardeşim sabaha kadar uyuyamamış. Sonra bize ulaştılar, sosyal medya hesabımızdan paylaşım yaptık. İsmini sayamadığımız bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyilik İnsanın İyilik kemeridir diyoruz" dedi. Akülü arabasına ve yoluna kavuşan Küçük Elif ise, "Arabamla evin çevresinde gezeceğim, okula gideceğini, yeni arabamı sevdim. Teşekkür ederim herkese" dedi.

Baba Cumali Sima ise evin önünde yol olmadığı için eşinin kızını sırtında okula götürüp getirdiğini söyledi. Yol yaptırdığı için Vali Yılmaz Şimşek'e teşekkürlerini ileten Baba Sima, "Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu'na, emeği geçenlere teşekküre de teşekkür ederim. Çocuğuma yardımcı oldular, akülü araba getirdiler, Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Annesi Necla Sima ise kızının bel açıklığı ile doğduğunu ve yürüyemediğini anlatarak, "Okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çoğu zaman sırtımda taşıyordum. Ali ağabeyim sağ olsun görmüş, çocuğumu sizlerle paylaşmış. Allah razı olsun hepinizden bize bu mutluluğu yaşattığınız için. Vali beyimiz köyümüze ziyarete gelmişti. Çocuğumla yanına gittim, Vali beyden rica ettim 'yolumuz yok, çocuğumu okula götürüp getiremiyorum' dedim. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı, kısa sürede yolumuzu yaptı" şeklinde konuştu.

Küçük Elif'in büyük mutluluğu
Küçük Elif'in büyük mutluluğu
Küçük Elif'in büyük mutluluğu
Küçük Elif'in büyük mutluluğu

Otomobil, Engelli, Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük Elif'in büyük mutluluğu - Son Dakika


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