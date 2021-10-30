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Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü

30.10.2021 16:11

Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü Karşı tarafında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çökerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü Küçükçekmece'de karşısında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çöktü.

Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü

Karşı tarafında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çökerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de karşısında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çöktü. Bir binanın altında olan mağazanın duvarının çökme anı güvenli kamerasına yansırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesinin çalışma yaptığı sırada çalışma yapılan yerin karşısındaki binanın alt kısmındaki giyim mağazasının duvarları titremeye başladı. İşletme sahibi Metin Sever'in uyarmasına rağmen iş makinesi çalışmasına devam etti ve bir süre sonra duvarın daha sık aralıklarla titremeye başladı. Az sonra da duvar çöktü. İşletme sahibi Sever'in dediği bilgiye göre içeride bulunan 7 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

"Son 1 haftadır duvar zaten titriyordu"

Olay sırasında içeride bulunan işletme sahibi Metin Sever, "Mağazadaki arkadaşlardan biriyiz. Bu olay yaklaşık 4-5 gündür bu şekil devam ediyor. Sürekli uyarmamıza rağmen hep aynı şekilde bir sıkıntı yok, devam edin, herhangi bir aksaklık olmayacak ama dünden beri zaten su basması oldu. Onu söylediğimiz halde birkaç ay daha devam ettiler o kadar uyarmamıza rağmen. Şimdi bugün içerisinde de zaten yine birkaç titreşim falan olmaya başladı. Uyarmamıza rağmen yine devam etmeye başladılar. Şimdi en son gördüğünüz gibi şu anda yani yazık günah bir sürü mal bir sürü burada ziyan var. Malı da boşverin can kaybı da olabilirdi yani. Sonuçta burada bütün gün akşama kadar müşterilerle uğraşıyoruz yani başımıza da yıkılabilirdi. Yani buraya bir çare bulunmasını istiyoruz. Herkes buradan ekmek yiyecek birçok insan var burada. Binada oturan yaşayan insanlar var. İnşaat yaklaşık 10 gündür devam ediyor ama yaklaşık son 1 haftadır artçı titreşimlerin olduğunu arkadaşlara ilettik. İçeride yaklaşık 6-7 kişiydik. Müşterilerle falan ilgileniyorduk burada. Zaten kamera kayıtlarında falan belli oluyor. Zor attık kendimizi dışarı" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Ferhat Kule ise, "Bina sakiniyim. Son 5 gündür inanılmaz bir şekilde binamız sarsılıyor, mağduruz, rahat uyuyamıyoruz. Sabahın yedisinde sekizinde gürültülerle uyanıyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ilgilenen olmadı. Açıkçası bununla ilgili hukuki işlemleri başlatmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü
Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü

Küçükçekmece, Metin Sever, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de bir mağazanın duvarı böyle çöktü - Son Dakika


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