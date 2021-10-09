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Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı - Son Dakika

Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı

09.10.2021 23:13

Küçükçekmece'de, bir öğretmenin iki arkadaşın kavgasını ayırmaya çalışan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencinin kulağından çekerek yaraladığı iddia edildi.

Küçükçekmece'de, bir öğretmenin iki arkadaşın kavgasını ayırmaya çalışan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencinin kulağından çekerek yaraladığı iddia edildi. Kulağından yaralanan öğrencinin ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıfta henüz bilinmeyen bir nedenle iki öğrenci kavga etti. Bu sırada S.B. ile başka bir öğrenci, kavga eden sınıf arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Daha sonra sesleri duyarak sınıfa giren ikinci sınıfın öğretmeni M.Ç., çocukları ayırmaya çalışan S.B. ve başka bir öğrenciyi kulaklarından tutup havaya kaldırdığı öne sürüldü.

Kulağı kanayarak yaralanan 9 yaşındaki S.B, sırasına geçerek ağlamaya başladı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni kulağı kanayan S.B'ye ilk önce müdahale etti, ardından okula gelmesi için anneyi arayarak haber verdi. Okula gelen Mecbure B., M.Ç, isimli öğretmenle bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından anne Mecbure B., oğluyla hastaneye giderek darp raporu aldı. Anne Mecbure B. ve oğlu ardından ifade vermek için polis merkezine gitti. Küçükçekmece Çocuk Şube Amirliğine annesiyle birlikte giden 9 yaşındaki öğrenci, avukat eşliğinde ifade vererek öğretmen M.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İki arkadaşının kavgasını ayırırken öğretmenin birden geldiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi S.B., "İlk önce arkadaşlarım kavga ediyordu. Benle arkadaşım onları ayırıyorduk. Sonra o hoca geldi arkadaşım ile benim kulaklarımızı çekti. Benim de onun da kulaklarını tutup havaya doğru kaldırdı. Sonra sırama hemen geçti, kanamaya başladı. Tedavi etmeden hemen gitti. Sonra kendi hocam geldi, beni aşağıya eczane dolabı vardı oraya götürüp, pamukla bir şey sardı. Bu hoca benim hocam değil, başka hoca. Geldiği gibi kulaklarımdan çekip havaya kaldırdı, sonra bıraktı" dedi.

Bu aralar okula gitmekten korktuğunu anlatan 9 yaşındaki S.B., "Sonra ben yerime geçtim ağlıyorum, hocam geldi. Ne oldu diye, dedim ki nöbetçi hoca benim kulağımı çekip kanattı. Hocam geldi annemi aradı. Sınıfa girmiştim sonra annem geldi, beni sınıftan aldı. İlk hastaneye gittik, sonra polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Ben bu aralar okula gitmek istemiyorum. Korkuyorum, bu öğretmen bana bunu yine yapar" diye konuştu.

Okula gittikten sonra öğretmenle aralarında tartışma çıktığını anne Mecbure B., "Sabah saat 09.30 sıralarıydı çocuğumun öğretmeni beni aradı, okula gelebilir misin dedi? Doğru dürüst bir şey söylemedi. Gittiğimde çocuğumu getirdi ve dedi ki, oğlumun kulağını bir öğretmen bu hale getirmiş. Bu sizin öğrenciniz nasıl bilmiyorsunuz dedim. Sonra müdürün yanına gittim, bu nasıl böyle oluyor. Benim çocuğun kulağını koparacak hale getirmiş öğretmen. Diyor ki, bunun üzerinde duracağız hangi öğretmen olduğunu bilmiyoruz diyor. Sonra çocuğumla aşağıya indik bekleyelim dedim. Girişte çocuklara ders veriyormuş. Teneffüs olduğunda oğlum bana dedi ki, anne anne bak bu öğretmen. Bakar mısınız dedim, döndü bana ve ona dedim ki, nasıl bir öğretmensiniz, bir çocuğa nasıl bunu yaparsınız? Ne hakkınız var çocuğumu bu hale getiriyorsunuz, ya çocuğumun kulağı kopsaydı. Bunun hesabını nasıl verecektiniz. Özür dilerim dedi ama dedim bu kadar yeterli mi, özürle çocuk iyi oldu mu? Daha sonra üstüme üstüme yürüdü, bağırdı. 'Benim öğretmenliğimi sorgulayamazsın, kimse benim öğretmenliğimi sorgulayamaz' dedi. Dedim şikayet edeceğim, o da ne yaparsan yap dedi. Üç tane çocuk burada okuttum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Müdür diyor ki, yapmayalım kapatalım diyor. Sonra hastaneye gidip darp raporu aldık ve polis geldi. Doktor, bu çocuğun kopma noktasına geldi dedi. Polisle birlikte karakola giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı
Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı
Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı
Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı
Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı

Küçükçekmece, Polis, kavga, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı - Son Dakika
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