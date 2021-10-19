Kudüs'te yaralanan Filistinlilerin sayısı 130'a yükseldi - Son Dakika

- Kudüs'te yaralanan Filistinlilerin sayısı 130'a yükseldi

KUDÜS - İsrail güçlerinin Kudüs'te Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere müdahalesinde yaralanan kişilerin sayısının 130'a yükseldiği, 22'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere saldırdı. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı (Bab el-Amud) ve çevresindeki bölgelerde Filistinlilere müdahale eden İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su kullandı. Öğle saatlerinden bu yana devam eden olaylarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 130 Filistinlinin yaralandığı, 22'den fazla Filistinlinin ise gözaltına alındığı bildirildi. Filistinli Avukat Nasser Odeh yaptığı açıklamada, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 15 çocuğun gözaltına alındığını kaydetti. Odeh, gözaltına alınan çocukların Kudüs'teki Salah El-Din Caddesi'ndeki polis karakolunda halen tutuklu bulunduğunu ifade etti. Yerel kaynaklar ise, İsrail güçlerinin Kudüs'teki Sahira Kapısı bölgesinde genç Rami Al-Razem'i tutukladığı sırada gerçek mermi ile ateş açığını belirtti.