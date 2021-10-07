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Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayına tepki - Son Dakika

Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayına tepki

07.10.2021 14:30

Kudüs uleması, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesi nedeniyle Tel Aviv'i uyardı.

Kudüs uleması, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesi nedeniyle Tel Aviv'i uyardı.

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıç Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmelerine ilişkin kararıyla ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin söz konusu kararının Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğine ve kutsiyetine açık bir saldırı olduğu ve dünya Müslümanlarının duygularını açık bir şekilde provoke ettiği vurgulandı.

İsrail mahkemesinin bu kararının bir sorumsuzluk örneği olduğu ve Kudüs ulemasının tepkisini çektiğine vurgu yapılan açıklamada, kararla Mescid-i Aksa'nın dini, tarihi ve hukuki statükosunun değiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'teki ibadetlerine izin verilmeyeceğine dikkat çekilerek, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük tüm yapıları ve arazisiyle Müslümanlara ait olduğu kaydedildi.

Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e söz konusu kararın sonuçlarına katlanma uyarısında bulunuldu.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin sessiz ibadet onayına tepki
Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin sessiz ibadet onayına tepki
Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin sessiz ibadet onayına tepki
Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin sessiz ibadet onayına tepki

İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kudüs ulemasından İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayına tepki - Son Dakika
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