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"Kültür Hattı" projesinin eğitim programları kasım ve aralık aylarında devam edecek - Son Dakika

"Kültür Hattı" projesinin eğitim programları kasım ve aralık aylarında devam edecek

01.11.2021 19:07

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği "Kültür Hattı" projesinin eğitim programları başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği "Kültür Hattı" projesinin eğitim programları başladı.

UNESCO destekli proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden kültür profesyonelleri, kültür politikaları, kültür yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim, dijitalleşme ve proje yönetimi konularını ele alan çevrim içi eğitim programlarında yer alacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 90 katılımcıyı ağırlayacak beş günlük eğitim programı, 1-5 Kasım, 22-26 Kasım ve 20-24 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, "Kültür Hattı" projesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İKSV 2022 yılında 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Yarım asırdır İstanbul'da faaliyet gösteren bir kültür kurumu olarak, bu alanda biriktirdiğimiz deneyimi Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür profesyonelleri ile paylaşmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Kültür Hattı projesi kapsamındaki eğitimler için pandemi şartlarında açtığımız çağrıya Türkiye'nin 55 kentinden 449 başvuru yapıldı. Bu yüksek başvuru oranı, kültür-sanat alanında çalışanların bir arada olma haline her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu bize açıkça gösteriyor. Bu eğitim programını, farklı sektörlerin ve disiplinlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, davet ettiğimiz değerli akademisyenler ve uzmanlar ile beraber kapsayıcı bir yaklaşımla tasarladık. Bu etkileşim ve birlikte öğrenme alanını sürdürülebilir bir şekilde, yeni ve güncel tüm araçları kullanarak geliştirmeye ve dayanışma içerisinde bir arada çalışmaya devam edeceğiz."

Ocak 2021'de tamamlanan ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlara göre tasarlanan, 37 saat sürecek 5 günlük eğitim programında kültür politikaları, kültür yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim, dijitalleşme ve proje yönetimi konularını ele alan ders ve atölyelerden oluşan 12 farklı oturum bulunuyor.

Pandemi koşulları nedeniyle tamamen çevrim içi olarak yapılacak eğitimlerde, katılımcılar arasındaki etkileşim, program süresince kullanılacak farklı dijital uygulamalarla desteklenecek.

Projeye özel olarak tasarlanan "www.kulturhatti.org" adlı web sitesi de Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kültür profesyonelleri için, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrim içi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek.

İhtiyaç analizinden yola çıkarak belirlenen konu başlıklarında hazırlanan bir dizi kısa eğitim videosu Aralık ayından itibaren sitede yayımlanmaya başlayacak. 10 ayrı konu başlığında, her biri 15 dakika uzunluğundaki bu video serisi, projenin web sitesinde düzenli olarak her ay yayımlanacak.

Web sitesinde ayrıca "Kültür Hattı Okumaları" isimli bir yazı serisi de kültür-sanat profesyonelleriyle buluşacak. Bu seri, bugüne kadar kültür-sanat alanında çalışmış araştırmacıların geçirdikleri araştırma ve yazı süreci ile sürecin onlara kazandırdığı tecrübeleri kendilerinden sonra gelenlerle paylaşmalarına olanak sağlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Türkiye, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kültür Hattı' projesinin eğitim programları kasım ve aralık aylarında devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kültür Hattı" projesinin eğitim programları kasım ve aralık aylarında devam edecek - Son Dakika
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