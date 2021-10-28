Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal kahramanlarını rahmetle, şükranla ve saygıyla andı.

Bakan Ersoy, mesajında Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı bir video da paylaştı. Videoda, "Bugün 29 Ekim. 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' sözüyle çıkılan yolda çağdaş ve demokratik bir ülkenin temellerinin atıldığı tam 98 yıldır coşkuyla kutlanan kutlu bir gün. Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadeleri yer aldı.