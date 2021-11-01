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Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası - Son Dakika

Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası

01.11.2021 09:49

Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı Adana'da bazı ev ve iş yerlerine yapılan baskında kumar oynadığı öne sürülen 168 kişiye 224 bin lira para cezası yazıldı.

Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası

36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı

ADANA - Adana'da bazı ev ve iş yerlerine yapılan baskında kumar oynadığı öne sürülen 168 kişiye 224 bin lira para cezası yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki bazı ev ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, merkez Çukurova ilçesindeki kıraathane görünümlü kumarhanenin açılış yaptığı ve yüklü miktarda paranın oyunda kullanıldığını belirledi. Kimliğini gizleyen bir polis, Taner Ç.'ye ait olduğu öğrenilen kıraathaneye girerek keşif yaptı.

Operasyon için harekete geçilmesinin ardından açılış yapılan kumarhane ile birlikte 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda suçüstü yakalanan 168 kişiye kumar oynamaktan toplam 224 bin TL para cezası uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 46 bin TL para, 2 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ile oyun kağıdı ele geçirildi.

Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası
Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası
Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası
Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, oyunlar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynayan 168 kişiye 224 bin lira para cezası - Son Dakika
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