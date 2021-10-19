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KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR - Son Dakika

KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR

19.10.2021 09:52

Gaziantep'te künefe ustası Coşkun Yaycı'nın, künefe ve fıstık ezmesini birleştirerek yaptığı 'künefe pastası' özel günlerini farklılık yaparak kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te künefe ustası Coşkun Yaycı'nın, künefe ve fıstık ezmesini birleştirerek yaptığı 'künefe pastası' özel günlerini farklılık yaparak kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaycı vatandaşların ilgi gösterdiği 'künefe pastası'nın doğum günlerinin vazgeçilmez lezzeti haline geldiğini söyledi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te künefe ustası Coşkun Yaycı, künefe ve fıstık ezmesiyle birleştirerek 'künefe pastası' adını verdiği pastayı yaptı. Doğum günlerinde en çok tercih edilenler arasında yer alan pastanın yapımında önce künefeler pişiriliyor. Daha sonra üzeri fıstık ezmesi ile örtülen künefeye meyve ve kreması eklenerek 3 kat çıkılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre çikolatalı ve kaymaklı yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor. Vatandaşlar ise farklı tat ve görüntüsüyle dikkat çeken künefe pasta özel günlerini kutluyor.

'MÜŞTERİLERİMİZ HEM PASTA HEM DE KÜNEFE YEMİŞ OLUYOR'

İlk olarak arkadaşının doğum gününü kutlamak için böyle bir çalışmaya gittiklerini ve künefe pastayı bu şekilde geliştirdiklerini anlatan Coşkun Yaycı, "Biz burada neredeyse günlük 20-25 tane doğum günü kutluyoruz. Künefenin üzerine isimler yazıyoruz ve doğum günü süsleriyle süslüyoruz. Pastamızı yaptıktan sonra müşterimizin masasına gönderiyoruz. İnsanlar artık yeni marjinal lezzetler arıyorlar. Bizde buna karşılık olarak künefe pastamızı oluşturduk. Normalde pastanelerde araya kek konulur ama biz bunu araya künefeyle koyarak kat kat yaptık. Künefenin üzerine müşterilerimizin isteğine göre peynirli veya kaymaklı yapıyoruz. Biz bunu ilk olarak bir arkadaşımıza yapmıştık. Sosyal medya paylaştık ve talep gördü. Her gelen o videoyu göstererek bizde bu pastadan istiyoruz dediler. Dün bu pastamızla 27 doğum günü kutladık. Çok talep görüyor. Künefeli pastamızdan sonra doğum günü organizasyonlarımızda da baya artış oldu. Gaziantepliler fıstığı çok sevdiği için pastamızı komple fıstık ezmesi ve fıstık kullanıyoruz. İnsanlarımızda bundan çok memnunlar hem künefe yiyorlar hem de doğum günü kutluyorlar dedi.

'DEĞİŞİKLİK OLSUN DİYE KÜNEFE PASTAYI SEÇTİK'

Sosyal medyadan paylaşılan videoyu gördükten sonra kuzeninin doğum günü kutlamak için künefe pasta yaptıran Kübra, "Bugün kuzenim Fatmagül'ün doğum günüydü. Bizde sosyal medyadan künefe tarzında pasta gördük. Değişiklik olsun diye bu pastayı seçtik" diye konuştu.

Doğum günü kutlandığı için mutlu olduğunu ve normal pasta yerine künefe pasta olması nedeniyle farlı bir doğum günü kutlaması olduğunu söyledi.

KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR
KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR
KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR
KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR

Gastronomi, Gaziantep, Künefe, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜNEFENİN PASTASINI YAPTILAR - Son Dakika


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