Kupa Papara Ekim ayında da devam edecek - Son Dakika

Espor sektörüne Kupa Papara ile destek verdiğini açıklayan Papara, turnuvalar serisinin Ekim ayında da devam edeceğini duyurdu. Ekim ayında toplamda 13 bin lira ödül havuzunun olduğu Kupa Papara'da Zula ve Mobile Legends: Bang Bang oyunları olacak.

Papara ve The Academys iş birliği ile hayata geçen Kupa Papara'nın esporseverleri FIFA 21, PUBG (PC) ve PUBG Mobile ile yepyeni bir maceraya çıkardığı duyurulmuştu. 80 bin liralık ödül havuzu ve çekilişle 10 kazanana Papara Metal Card'ın verildiği turnuvalar serisinin ilk şampiyonları da belli oldu. Yılın son FIFA 21 turnuvasında kıyasıya mücadelenin galibi, 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Batuhan Narin oldu. Yeşil sahaların şampiyonunun yanı sıra, PUBG ve PUBG Mobile turnuvalarında ise Papara SuperMassive Blaze rüzgarı esti. PUBG adasının şampiyonu, hem bilgisayar hem mobil platformlarda Papara SuperMassive Blaze oldu ve dev ekip, Kupa Papara Eylül ayını iki şampiyonlukla sonlandırdı.

PAPARA METAL CARD ÇEKİLİŞİ

Ekim ayında da devam eden turnuvaya katılan ve Papara hesabı olan herkesin "Papara Metal Card" çekilişine katılabilmesinin yanı sıra, Zula ve Mobile Legends: Bang Bang oyunlarında ilk 3'e girmeyi başaran ekiplerin de metal kartın sahibi olacağı belirtildi. Katılımların ücretsiz olduğu turnuvular serisi için, kayıtların kupapapara.com'da olduğu dile getirildi.

ÖDÜL HAVUZU 13 BİN LİRA

Ekim ayında ise farklı oyunlarla düzenlenecek Kupa Papara'nın birçok farklı platformda ve oyunda mücadele eden esporculara kapılarını açmayı hedeflediği belirtildi. Toplamda 13 bin liralık ödül havuzunun yer alacağı Kupa Papara Ekim ayında, Zula ve Mobile Legends: Bang Bang oyunları olacak.

ZULA TURNUVASI ELEMELERİ 14-15 EKİM'DE OLACAK

5'e 5 FPS mücadelesinin ekrana geleceği ve 6 bin 500 liralık ödül havuzunun yer aldığı Zula turnuvasının14-15 Ekim tarihlerinde elemelerinin oynanacağı açıklandı. Turnuvanın finali 16 Ekim saat 19.00'da twitch.tv/kupapapara adresinden ekranlara gelecek. Zula mücadelesine dahil olmak için son kayıt gününün de 12 Ekim olduğu belirtildi.

MOBILE LEGENDS: BANG BANG TURNUVASI İÇİN SON KAYIT 18 EKİM

Mobilde MOBA heyecanını yaşatan Mobile Legends: Bang Bang'in de Kupa Papara'nın bir parçası olduğu belirtildi.

6 bin 500 liranın yanı sıra 50 bin oyun içi elmas ödül havuzu bulunan ve 20-22 Ekim tarihlerinde elemelerin oynanacağı turnuvanın finalinin 23 Ekim saat 18.00'de canlı olarak yine twitch.tv/kupapapara ekranlarında olacağı ifade edildi. Canlı yayında izleyicileri de toplamda 10 bin oyun içi elmas çekilişlerinin beklediği, Mobile Legends: Bang Bang turnuvası için son kayıt tarihinin 18 Ekim olduğu vurgulandı.