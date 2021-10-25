Kuraklık "Ağrı'nın saklı cennet"i Balık Gölü'nü de vurdu - Son Dakika

Ağrı'da el değmemiş doğasıyla "saklı cennet" olarak bilinen ve her yıl binlerce turistin ziyaret etmesinin yanı sıra kuş ve balık türleriyle de ilgi çeken Balık Gölü'nün su seviyesinde kuraklığa bağlı olarak ciddi azalma yaşandı.

Taşlıçay ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisindeki 2 bin 241 rakımda yer alan ve Türkiye'nin deniz seviyesine göre en yüksek gölü olan Balık Gölü, 2 adası, birçok kuş ve balık türünün yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son yıllarda binlerce kişinin katılımıyla yaz festivallerinin düzenlenmeye başlandığı, doğa ve kamp yapanların vazgeçilmez adresi haline gelen gölün güzelliği, zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı'nın ihtişamıyla bütünleşince ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Bu yıl önceki yıllara göre ilkbahar aylarında yağışların azlığı ve kuraklık nedeniyle gölün beslendiği mevsimlik dereler ve akarsu kaynaklarında su seviyesi düştü.

Doğubayazıt ilçe merkezinin kısmen içme su ihtiyacının karşılandığı Balık Gölü kıyılarındaki sular, kuraklık, buharlaşma ve yağışların azlığı sebebiyle yer yer metrelerce çekildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, dünyada küresel ısınmanın devam ettiğini ve son yılların kurak geçtiğini söyledi.

Gölde su seviyesi yer yer metrelerce düştü

Ülke genelinde olduğu gibi bu yıl Ağrı'da da kuraklığın çok fazla hissedildiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Balık Gölü, çevresindeki dereler ve dağlık alanlardan gelen kar suları ve yer altı sularından beslenmektedir. Bu yıl özellikle yağış azlığından kaynaklı kuraklık yaşanmaktadır. Daha önce Patnos Barajı'nda olduğu gibi Balık Gölü'nde de su çekilmesi söz konusu. Balık Gölü bir lav set gölüdür. Normalde Doğubayazıt ve çevresinde yıllık yağış miktarı 340 milimetre civarında ama Balık Gölü yükseltiye bağlı olarak daha fazla yağış alıyor. Bu yıl yağış oranının düşmüş olması ve kar sularının çok az olması nedeniyle beslenmesi zayıfladı. Gölde su seviyesi yer yer metrelerce düştü."

Kaya, gölde yaşanan su çekilmesinin önceki yıllara göre çok daha fazla olduğunu ve bu durumun gözle görüldüğünü ifade ederek, göl suyunun tatlı olması dolayısıyla Doğubayazıt ilçesinin su ihtiyacının bir kısmını buradan karşıladığını anlattı.

Suların azalması yaban hayatını da olumsuz etkiliyor

Suyun israf edilmeden kullanılması ve öneminin daha çok anlaşılması gerektiğini aktaran Kaya, "Balık Gölü alabalıklarıyla ünlü göldür. Suların çekilmesiyle buradaki balık popülasyonu da düşmektedir. Balık Gölü'nden çıkan su, yer altından Doğubayazıt'taki sazlığa da gitmekte ve bu sene bu sazlıklarında da suyun çekildiğini görüyoruz. Bu sazlıklar ve gölün içerisinde bulunan adada çok sayıda kuş türü bulunuyor. Balık Gölü'ndeki ada Türkiye'deki kuş cennetlerinden biridir. Bu adada buraya has özellikler gösteren kuş türleri de bulunuyor. Suların çekilmesi ve kuraklığın olması bu popülasyon üzerinde de maalesef etkisini göstermektedir." diye konuştu.

Kaya, Ağrı genelinde en fazla nisan-mayıs aylarında görülen yağışın bu yıl söz konusu aylarda yeterince görülmediğini vurgulayarak, kentteki bütün akarsu ve göllerde su seviyesinin düştüğünü sözlerine ekledi.

Eskiden göl olan alanda şimdi hayvanlar otluyor

Balık Gölü'nün kenarındaki köylerde yaşayan vatandaşlardan Yusuf Artan ise suların çekildiği yerlerde yıllar önce teknelerle balık avladıklarını belirterek, "Bu sene nerdeyse yağmur hiç yağmadı. Hayatım boyunca burada bu kadar suyun çekildiğini görmedim. Eskiden burası göldü ama şimdi hayvanlar otluyor." dedi.

Gölün kenarında turizm tesisi bulunan Yakup Birlik de göl çevresindeki suların yer yer 30-40 metre çekildiğini kaydetti.