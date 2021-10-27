Kuraklık Van'da lahana verimini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen lahananın rekoltesi, kuraklık nedeniyle yüzde 30-40 oranında düştü.

İlçe genelinde 500 çiftçinin 1700 dekar alana ektiği lahananın hasadı devam ediyor. İşçiler tarafından tarlalardan sökülen lahanalar kamyonlarla birçok ile gönderiliyor.

Kentte bu yıl etkili olan kuraklık, verimin de düşmesine neden oldu. Önceki yıllarda tanesi 45-50 kilogram arasında değişen lahanaların ağırlığı, kuraklığın ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle 20-25 kilograma kadar düştü.

Lahana tarlalarında incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihat Çağrı, AA muhabirine, kuraklıktan bu yıl olumsuz etkilendiklerini söyledi.

İlçede 1700 hektar alanda lahana yetiştirildiğini belirten Çağrı, şöyle konuştu:

"Bu yıl kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşandı. Lahana yetiştiriciliği ilçemizde daha çok merkez mahallelerde yapılıyor. Yaklaşık 500 çiftçi, yoğun olarak tarlalarında lahana ekimi yapıyor. Geçen yıllarda bir lahana 40-45 kilogram gelirken bu yıl kuraklıktan dolayı 20-25 kilograma kadar düştü. Bu da yüzde 30-40 oranında rekolte düşüşüne neden oldu. Kuraklıktan dolayı lahana yetiştiriciliği yapan çiftçilerimiz tam anlamıyla bir hasat gerçekleştiremediler. Tarlalarda gelişmeyen yüzde 30- 40 oranında bir kayıp söz konusu oldu. Toplayamadıkları lahanaları hayvan yemi olarak değerlendirme yoluna gittiler."

İlçede lahana yetiştiriciliği yapan çiftçiler de kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü, yeterli ürün alamadıklarını dile getirdi.

Lahanaların ağırlığının 25-30 kilograma kadar düştüğünü aktaran çiftçiler, yağışların olmaması nedeniyle ürünlerin bir kısmının tarlada kaldığını belirtti.