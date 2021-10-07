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Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü - Son Dakika

Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü

07.10.2021 23:13

Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü -Suların çekilmesi toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı Elazığ'da kuraklığın etkili olmasıyla birlikte Hamzabey Barajında sular çekildi.

Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü

-Suların çekilmesi toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuraklığın etkili olmasıyla birlikte Hamzabey Barajında sular çekildi. Suların çekilmesi toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Elazığ'ın bir çok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi. Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakla oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı. Baraj sularının altında kalan geniş alan yürünebilir hale gelirken, ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi. Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.

Hayvanlarını otlatan Karacabağ Köyü sakinlerinden Melik Orman, " Önceden suyumuz vardı. Yağmur yapmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Bu sene çok kurak geçti. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Yağış da olmuyor ondan dolayı suyumuz kurudu. Bundan 3-4 ay öncesine kadar da epey suyumuz vardı. Bu süre zarfı içerisinde hiç suyumuz kalmadı. Önceden bu kadar aşağı inemiyorduk. Şuan hayvanları sulayacak yer yok" dedi.

Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü
Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü
Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü
Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü

Togo Cumhuriyeti, Elazığ, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü - Son Dakika


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