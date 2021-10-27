Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu - Son Dakika

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

DÜZCE Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.

Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı.