'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız' - Son Dakika

KAYSERİ'de bulunan hayvanat bahçesinde 16 kurdun bir ayı ile bahis için dövüştürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhannettin Bacak, "Kurtlarımız ve ayılarımızla alakalı hiç aslı olmayan bir iddia ortaya atıldı. Bu kurumumuzu yıpratmaya çalışma yöntemlerinden birisidir. Gerekli hukuki işlemleri hukuk müşavirlerimiz yapacaktır" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesinde 16 kurt ile bir ayının bahis için dövüştürüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhannettin Bacak, "Hayvanat bahçemiz 2013 yılında hizmete sunulmuştur. Burada 1600'e yakın hayvanımıza bakmaktayız. Kurtlarımız ve ayılarımızla alakalı hiç aslı olmayan bir iddia ortaya atıldı. Mevcut olay ise bizim tamir tadilat yaptığımız dönemde kurt yavrularının birkaç tanesinin diğer ayı barınağına geçmesini arkadaşlarımız fark etti. Bu esnada da buraya gelen vatandaşlardan biri çekim yapmış ondan sonra biz bu müdahaleyi yapıp hayvanları geri içeri aldık. Geçiş sağlamış olduğu bölgeyi kapattırdık. Geçiş sonrası hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını tespit ettik" diye konuştu.