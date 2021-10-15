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'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız' - Son Dakika

'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'

15.10.2021 15:22
'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'

KAYSERİ'de bulunan hayvanat bahçesinde 16 kurdun bir ayı ile bahis için dövüştürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhannettin Bacak, "Kurtlarımız ve ayılarımızla alakalı hiç aslı olmayan bir iddia ortaya atıldı.

KAYSERİ'de bulunan hayvanat bahçesinde 16 kurdun bir ayı ile bahis için dövüştürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhannettin Bacak, "Kurtlarımız ve ayılarımızla alakalı hiç aslı olmayan bir iddia ortaya atıldı. Bu kurumumuzu yıpratmaya çalışma yöntemlerinden birisidir. Gerekli hukuki işlemleri hukuk müşavirlerimiz yapacaktır" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesinde 16 kurt ile bir ayının bahis için dövüştürüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhannettin Bacak, "Hayvanat bahçemiz 2013 yılında hizmete sunulmuştur. Burada 1600'e yakın hayvanımıza bakmaktayız. Kurtlarımız ve ayılarımızla alakalı hiç aslı olmayan bir iddia ortaya atıldı. Mevcut olay ise bizim tamir tadilat yaptığımız dönemde kurt yavrularının birkaç tanesinin diğer ayı barınağına geçmesini arkadaşlarımız fark etti. Bu esnada da buraya gelen vatandaşlardan biri çekim yapmış ondan sonra biz bu müdahaleyi yapıp hayvanları geri içeri aldık. Geçiş sağlamış olduğu bölgeyi kapattırdık. Geçiş sonrası hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını tespit ettik" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEYE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'Konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Bacak sözlerini şöyle sürdürdü: " Türkiye'de belirli hayvanat bahçelerinde arkadaşlar kontrol ederlerse kurtla ayı yan yana yaşıyor. Özellikle İstanbul Çekmeköy hayvanat bahçesinde internette görebilirsiniz. Zaten bu hayvanların birbirlerine zarar vermelerine biz müsaade etmeyiz. Çünkü bunlar kıymetli hayvanlar. Biz ziyaretlerin açık olduğu bir saatte vatandaşımızın gözü önünde böyle bir şeye müsaade etmemiz hiç olur mu? Bizim günlük birçok çocuk ziyaretçilerimiz var. Öğrenciler, veliler geliyor. Yani 6 ile 70 yaş aralığında ziyaretçilerimiz var. Küçük çocukların yanında böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Bu kesinlikle asılsız iddia. İddia sahibi gelsin bize her türlü şeye açığız. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü bizi her ay denetleme yapıyor. Her yıl genel denetime giriyoruz. Biz bu kadar denetim varken böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Hayvanseverler bu asılsız iddialara kesinlikle kulak asmasınlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan personelleri işlerini severek yapıyorlar.  Demek ki iyi iş yapıyoruz ki iftira atıyorlar. Hata bulamadıklarından iftira atıyorlar."

'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'
'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'
'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'
'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'
'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız'

Hayvanat Bahçesi, Kayseri, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kurtlarla ayının bahis için dövüştürüldüğü iddiası asılsız' - Son Dakika
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