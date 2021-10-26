Kurttutan Mahallesi'ne Yeni Gölet, Mevcut Göletlerde Temizlik - Son Dakika

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek sağlayarak gelir kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde önemi daha da fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılık ile gelir sağlayan mahallelerde hem HİS göleti yaparak hem de mevcut göletlerde bakım çalışmaları yaparak üreticilere destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mevcut göletlerin yanında 1 adet HİS göleti daha yapılacak olan ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Göletlerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hayvan üretimi yapan üreticilerin yanı sıra yaban hayatındaki hayvanlar da göletten faydalanacak.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarımızı hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Salihli ilçemiz Kurttutan Mahallesi'nde bulunan HİS göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladık. Bunun yanı sıra mahallemize 1 adet gölet daha yapacağız. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.