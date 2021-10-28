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"Kurtuluştan Kurtuluşa" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı beğeni topladı - Son Dakika

"Kurtuluştan Kurtuluşa" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı beğeni topladı

28.10.2021 12:00

Keşan Belediyesi ve Doğru Cevap Okulları işbirliğinde düzenlenen "Kurtuluştan Kurtuluşa" isimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Mustafa Helvacıoğlu: "Cumhuriyet; ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkmaktır"

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda saat 20.30 sıralarında başlayan etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Meclis Üyesi Şafak Uslu, Doğru Cevap Okulları yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar.

Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak konuşan Doğru Cevap Okulları Müdürü Anıl Çakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na programın düzenlenmesinde verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek, şunları söyledi. "Cumhuriyet nedir?' diye soracak olursanız. Cumhuriyet, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Bandırma Vapuru'nun 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla emperyalizme karşı başlatılan Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin siyasi zeminde de taçlandırılmasıdır. Dünyanın en çalkantılı dönemlerinden birinde, ulusal egemenliğimizi gerçekleştirip çağdaş bir devlet olma yolunda adımlar atmaktır. Türkiye'yi çağdaş bir toplum haline getirebilmek için ilke ve devrimler ortaya koymaktır. Anadolu'yu dört bir yandan demir ağlarla örmek; onları planlayan mühendislerin yetişmesi için eğitim hamleleri yapmaktır. Cumhuriyet, köy enstitüleridir, Gölköy'dür, Hasanoğlan'dır, Kepirtepe'dir, kimya alanında Nobel Ödülü kazanan Mardinli Aziz Sancar'ı yetiştiren idealdir. Kadın erkek eşitliğini sözde değil özde gerçekleştirebilmektir. 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyebilmektir. Esareti hiçbir zaman kabul etmeyen, Türk milletinin karakterine en çok yakışan yönetim biçiminin bu olduğunu söyleyen Anafartalar kahramanı, dünyanın gördüğü en büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür cumhuriyet. Her geçen yıl daha da büyüyen kitlelerle Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!"

Daha sonra söz alan Mustafa Helvacıoğlu, Her birimiz farklıyız. Çok sesli ve çok renkli bir Keşan'ız. Ama biz ayrışmayı değil, tıpkı bu gece olduğu gibi cumhuriyet değerleri etrafında birleşmeyi seçiyoruz. Onun için böyle güçlüyüz." dedi.

"Cumhuriyet; ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkmaktır"

Bugün bu ülkede ve şehirde yaşanan tüm güzelliklerin, görülen birliktelik tablosunun geleceğe duyulan umut olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Bu gece; bu umudun ve güvenin teminatı olan ışıl ışıl gençlerimiz, çok özel bir program hazırladı. İnanın muhteşemler. Müthiş bir enerjileri var. Güç katıyorsunuz ve bizlere enerji veriyorsunuz. Sizin bu muhteşem iradeniz, bu güzel ülkenin, Keşan'ın ve bu yüce milletin geleceğinin teminatıdır. İşte tüm bu güzellikler cumhuriyet sayesindedir. İşte o yüzden; tarihi şeref levhalarıyla dolu aziz milletimizin bir ferdi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de gurur doluyum. Gururluyum çünkü sadece bir bayramı kutlamak için değil, yüksek kültürümüzün dönüm noktalarından birini kutlamak için de bu gece bir aradayız. Bu büyük bayramın bizden beklediği de işte budur. Bu büyük millete bağımsızlığını yeniden armağan etmiş Aziz Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlerden beklentisi budur. Çünkü cumhuriyet; ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkmaktır. Bir tas hoşafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin ellerindeki kınadır, Cumhuriyet alın teri, gözyaşı ve emektir, anaların ve evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet; 'geldikleri gibi giderler' diyebilecek bir kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Ben bu vesileyle; atalarımızın bu mukaddes emanetine sahip çıkacağımıza söz veriyor, teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, Keşan Belediyemize ve Doğru Cevap Koleji işbirliğinde hazırlanan bu fevkalade program için de gençlerimizin gözlerinden onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum."

Konuşmaların ardından Doğru Cevap Koleji Öğrencileri Şenel Tekkanat ile Ahmet Can Akgün Ahmet Kutsi Tecer'in 29 Ekim isimli şiirini okudu.

Program, Açelya Tuana Arıcı ve Zehra Sakmuk'un "Fikrimin İnce Gülü" ve "Nazende Sevgilim" isimli şarkıları seslendirmesi ve ardından Gökhan Hasar Orkestrası'nın canlı müzik performansı ile devam etti.

Ardından Keşan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sahneledi.

Programın devamında Ecem Meriç, "Vatan Destanı" isimli şiiri okurken, sinevizyon görüntüsü katılımcılara izlettirildi. Programda canlandırılan "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli piyes ve vals gösterisi beğeniyle izlendi.

Program "Cumhuriyet Korosu"nun eserlerinin seslendirmesinin ardından sona erdi.

Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kurtuluştan Kurtuluşa' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Şenlik Programı beğeni topladı - Son Dakika


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