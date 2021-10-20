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Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

20.10.2021 00:02
Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

Düzce'de devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirdi.

Düzce'de devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirdi. Jandarma ekipleri şahsa 2 bin 674 TL para cezası uyguladı.

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma ekipleri, köy meydanında hareketlerinden şüphelendikleri T.B. isimli şahsı durdurdular. Ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları arama sırasında 1 adet faturası üzerinde olmayan kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 26 adet fişek ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler. Kurusıkı tabanca ve mermiler ile av tüfeğine el konuldu. Ayrıca, şahsa 944 TL ve bin 730 TL olmak üzere toplamda 2 bin 674 TL para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

Av Tüfeği, Jandarma, Hisarcık, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


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