Kuruçeşme'de elektrikli scooter denetimi - Son Dakika

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza yazılan yabancı uyruklu Muhammed Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek "Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim" dedi. - İSTANBUL