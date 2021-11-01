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Kuruçeşme'deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı - Son Dakika

Kuruçeşme'deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı

01.11.2021 14:25
Kuruçeşme'deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı

İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattında İzmit Lisesi önüne inşa edilen yeni yaya üstgeçidinin montajı hafta sonu 10 saatlik gece mesaisiyle gerçekleştirildi.

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmit Kuruçeşme D-100 üzerindeki bir diğer yeni yaya üstgeçidinin montajını yapan Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hafta sonu da gece saatlerinde 10 saatlik bir çalışmayla İzmit Lisesi önündeki yeni yaya üstgeçidinin montajını gerçekleştirdi.

54 METRE UZUNLUĞUNDA MODERN ÜSTGEÇİT

Trafiğin aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için Büyükşehir ekipleri proje çalışmalarında azami gayret gösteriyor. Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında inşa edilen İzmit Lisesi önündeki yeni ve modern yaya üstgeçidinin bu hafta sonunda cumartesiyi pazara bağlayan gece 10 saatlik gece mesaiyle montajı yapıldı. İş kapsamında üstgeçidin ana gövde platformu, merdivenler ve asansör kulelerinin montajı yapıldı. Zemindeki çalışmaların tamamlanması ile hizmete girecek olan modern yaya üstgeçidi 54 metre uzunluğa ve üç metre genişliğe sahip bulunuyor.

290 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı devam ederken bazı ayaklarda elevasyon beton imalatları yapılıyor.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16 olacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kuruçeşme'deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı - Son Dakika


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