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Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı | İntikam ateşi! - Son Dakika

Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı | İntikam ateşi!

12.10.2021 10:43

? To Subscribe to YouTube Channel of Kurulus Osman Urdu by atv: https://bit.ly/2PXdPDh? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?????? https://bit.ly/39yeWj3Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

? To Subscribe to YouTube Channel of Kurulus Osman Urdu by atv: https://bit.ly/2PXdPDh

? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?????? https://bit.ly/39yeWj3

Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo)

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Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı | İntikam ateşi!

Mehmet Bozdağ, Ertuğrul Gazi, Youtube, Kömür, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı | İntikam ateşi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı | İntikam ateşi! - Son Dakika
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