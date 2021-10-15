Kurum: "Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un üniversiteyi gezmesi
Bakanların rektörü ziyaret etmesi
İstiklal marşı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:
"Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"
İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (1)
Kaynak: AA
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