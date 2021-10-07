Kurum: "Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte poz vermesi
Bakan Kurum ve Erbaş'ın toplantı salonuna geçmesi
Toplantı salonundaki katılımcılar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
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