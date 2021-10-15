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KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI - Son Dakika

KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI

15.10.2021 11:11

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Acı Göl, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle tamamen kurudu.

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Acı Göl, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle tamamen kurudu. Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl sessizliğe bürünürken, köylülerden Kadir Kılıç, "Buranın çok güzel balığı vardı. Sular çekilince artık kurbağa bile kalmadı" dedi.

Ulaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu. Gölün kuruyan zemininde çatlaklar oluştu. Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl sessizliğe büründü. Kıyıdan yaklaşık 400 metre çekilen gölün geçmiş yıllardaki görüntüsü ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de yansıdı.

Köy muhtarı Ramazan Oğuz, "Eskiden kıyıdaki taşlara kadar buranın suyu vardı. Bu gölün kaynağı yok. Burası sadece yağışla dolan bir göl. Son zamanlarda da yağış da yok. Bundan 2 sene önce de suyu azalmıştı ama bu yıl ilk defa bu derece kurudu. Burası hayvanlarımızın da sulak yeriydi. Çam da dikmiştik, onlar da kuruyor. Piknik alanı olarak yapmıştık ama hepsi kurudu. İnsanlar da artık gelmiyor. Balığımız vardı, aynalı sazan. Ağırlığı 2 kilo oluyordu. Onlar da gitti" dedi.

'KURBAĞA BİLE KALMADI'

Köylülerden Kadir Kılıç ise, "Burada 3,5 metre su vardı. Buranın çok güzel sazan balığı vardı. Şimdi ise sular çekilince kurbağa bile kalmadı. Gölün tek kaynağı kar ve yağmur suyuydu. Artık yağmur ve kar da yağmıyor. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

Mehmet İnce ise, "Biz buralarda piknik yapıyorduk. Su çam ağaçlarına kadar yakındı. Şu anda öyle bir şey kalmadı. Her şey kurudu. Artık gölümüze de gelemiyoruz. Eskiden çok doluydu. Burası çok canlıydı, şimdi ise kuraklık olduğu için her şey kesildi" ifadelerini kullandı.

KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI
KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI

Kadir Kılıç, piknik, Göçmen, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURUYAN ACI GÖL'DE KURBAĞA BİLE KALMADI - Son Dakika


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