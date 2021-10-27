Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 2 işçi dumanlardan etkilendi - Son Dakika

Denizli'de kuruyemiş fabrikasında kızartma makinası nedeniyle çıkan yangın ağır hasara neden oldu. Dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisinde bulunan işçiler bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken diğer yandan alevlere müdahale etmek istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri fabrikadan yükselen alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Bu esnada alevlere ilk müdahalede bulunan 2 işçi dumanlardan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki işçi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise kızartma makinesi olduğu düşünülüyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada yangının kesin çıkış nedeni ise detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Fabrikada büyük oradan maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ