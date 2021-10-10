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KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

10.10.2021 13:38
KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul'da kuşların göç zamanı olan sonbaharda bir grup kuş gözlemcisi Çamlıca Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İstanbul'da kuşların göç zamanı olan sonbaharda bir grup kuş gözlemcisi Çamlıca Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. İBB tarafından düzenlenen etkinlikte dürbünlerini ve fotoğraf makinelerini alan profesyonel ve amatör gözlemeciler Boğaz'dan geçen kuşları gözlemledi.

Dünya'da göçmen kuşların önemli göç noktalarından bir de İstanbul. Sonbaharda süzülerek uçan kuşların göç anlarının  gözlenebildiği yerlerden biri ise Çamlıca Tepesi. Özellikle küçük orman kartalı, atmaca, doğan, kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşların göçlerinin gözlemlendiği Çamlıca Tepesi'nde kuş gözlemciler bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil İstanbul ve Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte dürbün ve fotoğraf makineleriyle tepeye gelen profesyonel ve amatör kuş gözlemecileri göçmen kuşları gözlemledi.

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim Dedeoğlu göçmen kuşların önemine dikkat çekerek, "Kent ekosisteminin bir parçası olan yaban hayatı ve bu yaban hayatının İstanbul'daki en önemli ayağı da göçmen kuşlar. İlkbahar ve sonbaharda bizler farkında olmadan İstanbul'un üzerinden Afrika'ya ve Avrupa'ya sürekli göç halindeler. Biz bunun farkındalığını arttırmak ve kuş gözlemciliği ile ilgili eğitimler vermek istiyoruz. Doğayı ve yaban hayatını korumaya yönelik bir adım atmış oluyoruz" dedi.

"İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GÖÇÜYORLAR"Kuş Gözlemcisi Dilek Geçit sonbaharı heyecanla beklediklerini ve İstanbul üzerinden binlerce göçmen kuşun geçtiğini söyledi. Geçit, " Ağustos ayında leyleklerle başlayan ve süzülerek uçan kuşların göçleri İstanbul'da çok yüksek sayılarda devam ediyor.  Özellikle 9 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o amaçlardan biri için buradayız. Bugün şanslıysak küçük orman kartalı, atmaca, doğan, belki kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşları göreceğiz. Avrupa'nın doğusundan geliyorlar Trakya ve İstanbul üzerinden Afrika'ya göçüyorlar. İstanbul Boğazı bu açıdan çok önemli çünkü denizleri aşamadıkları için karadan yükselen sıcak hava akımlarına ihtiyaç var. Denizin de en çok daraldığı yer İstanbul Boğazı olduğu için buradan geçiyorlar. Dünyada süzülerek uçan kuşların göç noktalarından biri" diye konuştu.

"AVRUPA'DA BİR NUMARADIR"İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Ümit Yardım dünyadaki en önemli göç noktalarından birinin İstanbul olduğunu belirtti.  Avrupa'da bir numara olduklarını söyleyen Yardım, "Göçmen kuşların popülasyonunun yüzde 70'i İstanbul üzerinden uçmak zorunda. bu yüzden çok güzel hassas bir konudur.  Bu sadece göz zevki değildir. Bu bilimsel olarak o kadar önemlidir ki her geçen kuş İstanbul'un ormanında oturduğu zaman etrafta kalan çöpler dahil, leşler, tarıma zarar veren mahlukatlardan hepsini ayıklaya ayıklaya geçer gider" ifadelerini kullandı.

"GÖZLEMCİLİĞE PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADIM"

7 yaşındaki kızı ile etkinliğe katılan amatör kuş gözlemcisi Elif Yeter, " Kuş merakının pandemi döneminde kapamalar olduğu süreçte başladığını söyleyerek " Online eğitimler aldığını dile getiren Yeter," Daha önce kuş gözlemine çıkamamıştık bu da bizim için ilk olacak. Heyecanlıyız yırtıcı kuşlar göçü var şuanda. Bir şahin geçti az önce ama biz yakalayamadık" şeklinde konuştu.  7 yaşındaki  Deniz Yeter ise " Bugün kuşları görmeye geldim .1 kuş gördüm başka kuş göremedim şu an. Kuşları çok severim en çok martı ve kargayı seviyorum" dedi.

- İstanbul

İstanbul, Çamlıca, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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