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Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.10.2021 09:13
Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası, Yunan, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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