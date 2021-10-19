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Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2021 21:57
Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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