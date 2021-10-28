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Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı

28.10.2021 14:20
Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 87 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası, Yunan, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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