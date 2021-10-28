Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 87 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika