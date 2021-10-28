Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 87 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - AYDIN

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