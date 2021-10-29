Kuşadası'nda korkutan yangın: Ekipler kapıyı kırarak yangını kontrol altına aldı - Son Dakika

Kuşadası'nda korkutan yangın: Ekipler kapıyı kırarak yangını kontrol altına aldı

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Türkmen Mahallesi Kaplan Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, balyoz yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Apartmanda oluşan yoğun duman dolayısıyla bir kişi fenalaştı. Yaşlı kadın olay yerindeki ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.