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Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı

21.10.2021 09:20
Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan motosiklet sürücüsü 1 yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan motosiklet sürücüsü 1 yaralandı.

Kaza, Ege Mahallesi Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 09 ZD 406 plakalı kamyona 09 BDN 79 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık merkezine iletti. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekibi ilk belirlemelere göre Gökhan G. 'nin (32) yaralandığını belirledi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan G. burada yapılan müdahale sonrası, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı - AYDIN

Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı
Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı
Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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