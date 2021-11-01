Üye Girişi
Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla Projesi"ne ödül - Son Dakika

Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla Projesi"ne ödül

01.11.2021 16:19
Kütahya Belediyesinin

Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla" adlı projesinin, Türkiye Belediye Birliğince (TBB) ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla" adlı projesinin, Türkiye Belediye Birliğince (TBB) ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, katıldığı Türkiye Belediye Birliğinin ekim ayı meclis toplantısından ödülle döndüğünü kaydetti.

Ödülü, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldığını belirten Işık, "Aldığımız bu ödülle Kütahya'da katılımcı belediyecilik anlayışı daha da yaygın bir hale gelecek. Özellikle Kütahya'da öğrenim gören binlerce üniversite öğrencimizin fikir ve somut tasarımlarıyla, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın yanında kent yönetimine doğrudan dahil olmalar sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Işık, projenin ilk etapta tarihi Germiyan Sokak'ta başlayacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Belediyeler Birliğinin açtığı 'Tabela' başlıklı proje yarışmasına Kütahya Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü de başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 162 proje arasından 10 proje ödüle layık görüldü. Bu 10 projenin birisi de Kütahya Belediyesine ait proje 500 bin lira para ödülünü kazandı. Gençlere yönelik düzenlenen yarışma sayesinde gençlerin, yaşadıkları şehre değer katması, düşüncelerini ve hayallerini dile getirme fırsatı bulması hedeflenmektedir."

Işık, özellikle Germiyan Sokağı ve diğer yeni yerleşime açılan bölgelerde sokak düzenlemeleri konusunda proje detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Kütahya Belediyesinin Kentini Kendin Tasarla Projesi ne ödül
Kütahya Belediyesinin Kentini Kendin Tasarla Projesi ne ödül
Kütahya Belediyesinin Kentini Kendin Tasarla Projesi ne ödül

Alim Işık, Türkiye, Kütahya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesinin 'Kentini Kendin Tasarla Projesi'ne ödül - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! 16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti 16:29 Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar 16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar
16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı 16:01 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi 14:46 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
16:29 Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık
16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar
16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü
16:12 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık         
16:30
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:26
Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü         
16:14
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:41:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla Projesi"ne ödül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement